Koronavírus: így védik az idősotthonok lakóit

Míg korábban a kórházakból került be az idősotthonokba az új típusú koronavírus, addig most több más módon is bekerülhet. Ezért a második hullám másfajta feladat elé állítja az intézményvezetőket és a dolgozókat - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A már bevezetett korlátozások mellett folyamatos tesztelés is zajlik majd a fővárosi idősotthonokban.

Folyamatos lesz a tesztelés a fővárosi idősotthonokban. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Felészültek az intézmények

A koronavírus-járvány második hullámra való felkészülésről tartott egyeztetésen a fővárosi fenntartású idősotthonok vezetői arról tájékoztatták a főpolgármestert, hogy minden eszközt és védőfelszerelést sikerült beszerezniük, és a folyamatos tesztelés is hamarosan elindul az intézményekben. Az intézményvezetők és a fenntartó között folyamatos a kommunikáció, és ha szükséges, online megbeszéléseket tartanak majd - olvasható a közleményben.

9 pont a védekezésért

Koronavírus: melyik idősotthonokban tilos a látogatás? A válaszért kattintson ide!

A főpolgármester, Karácsony Gergely korábban egy 9 pontból álló utasítást adott ki a fővárosi fenntartású idősotthonok vezetőinek a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban. Ezek között szerepelt, hogy két hétre elegendő készletet kell beszerezniük a védőeszközökből, felül kell vizsgálniuk az engedélyezett férőhelyszámot, és írásban rögzíteniük kell, hogyan tudják izolálni a fertőzöttnek bizonyult lakókat. Az intézményvezetők tájékoztatása szerint az idősotthonok végrehajtották ezt a kilencpontos főpolgármesteri utasítást.

