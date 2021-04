Koronavírus: erre jöttek rá a magyar kutatók

A magyar kutatók múlt év nyarán kezdték meg a munkát. Nekik sikerült először megvizsgálniuk az aktív koronavírus szerkezetét egy atomi erőmikroszkóp segítségével - ismertette Kellermayer Miklós, az egyetem általános orvostudományi karának dékánja.

A fertőzőképes koronavírus szerkezetét vizsgálták meg.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fontos dolgokra jöttek rá

A kutatók egy hegyes tűvel tapogatták le az új típusú koronavírus felületét, amelyen 61 tüskefehérjét számoltak meg. Következtetéseik között szerepel, hogy a tüskefehérjék mozgékonysága segíti a gazdatesthez való kapcsolódást, a vírus rugalmassága pedig nagy ellenálló képességet biztosít számára.

Egyes városokban tovább romolhat a helyzet

Koronavírus: "minden adott a biztonságos iskolanyitáshoz" - kattintson! h i r d e t é s

A napokban derült ki az is, hogy a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció országosan továbbra is magas szinten ingadozik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közlése szerint továbbra is számos tünetes és tünetmentes személy üríti a vírus örökítőanyagát, ráadásul az aktív fertőzöttek száma még mindig magas. Az elmúlt öt hét összesített adatai azonban enyhén csökkenő tendenciát mutatnak. Az NNK azt javasolja, hogy aki teheti, éljen a COVID-19 elleni védőoltás lehetőségével.

Koronavírus: egyre nagyobb a nyomás a kórházakon - olvassa el a részleteket!