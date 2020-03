Koronavírus: bekeményítenek az országok

Az új típusú koronavírus már több mint 100 országban jelent meg. A kór világszerte mintegy 169 ezer embert fertőzött meg, az áldozatok száma pedig már meghaladja a 6500-at. A vírus további terjedését egyre szigorúbb intézkedésekkel próbálják megakadályozni.

30 napos beutazási korlátozás

Az Európai Bizottság (EB) 30 napos beutazási korlátozás elrendelésére szólította fel az európai uniós tagállamok vezetőit a koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából. Ezen időszak alatt kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen. Az áruk és szolgáltatások szabad mozgását viszont továbbra is biztosítani kell az Európai Unión belül. A magyar külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter kiemelte, hogy így szigorú intézkedések közepette, de továbbra is zavartalanul folyhat a teherforgalom Magyarország és Szlovénia között. "Ez segít minket abban, hogy a magyar emberek folyamatos ellátását biztosítani tudjuk" - tette hozzá.

Rendkívüli állapot több országban

A koronavírus-helyzet miatt rendkívüli állapotot rendeltek el hétfőn Svájcban is. Az országban április 19-ig zárva tartanak az áruházak és az éttermek. A kormány jóváhagyta, hogy 8000 katona segítsen a kórházakban a logisztika és a biztonság területén. Svájcban és Liechtensteinben eddig összesen 2200 koronavírusos esetet és 13 áldozatot regisztráltak. Közben Csehországban lezárták az Olmützi régió 21 települését, hogy megakadályozzák a koronavírus további terjedését. Keddtől már csak a szájmaszkot viselők használhatják a tömegközlekedési eszközöket Prágában, ugyanakkor országszerte hiány van a maszkokból. A csehek eddig 298 koronavírusos betegről számoltak be. Bosznia-Hercegovina főként horvátok és bosnyákok lakta országrészében, a Bosznia-hercegovinai Föderációban pedig katasztrófahelyzetet hirdettek hétfőn.

Montenegróban ugyan még egy koronavírus-fertőzöttet sem regisztráltak, ám a podgoricai kormány elővigyázatosságból lezárta a határait a külföldi állampolgárok előtt. Koszovó pedig felfüggesztette az összes induló repülő-, nemzetközi busz- és vasúti járatot, valamint a településközi közlekedést is. Az országba csak a koszovói állampolgárok léphetnek be, őket azonban 14 napos házi karanténra kötelezik.

Bekeményítenek az országok

Németországban egyre nagyobb méreteket ölt a koronavírus-járvány, ezért a kormány korlátozza az emberek közötti fizikai kapcsolatokat. Az országba továbbra is nyitva maradnak az élelmiszerüzletek, a háztartási boltok, a gyógyszertárak, a benzinkutak, a bankok, a postahivatalok, a tisztítók, a fodrászok, a újságosok, az állateledel boltok és a kertáruházak, felfüggesztik azonban egy sor intézmény - például a játszóházak és a templomok - működését.

Spanyolországban a legfrissebb adatok szerint 8744 regisztrált koronavírus-fertőzött van, az áldozatok száma pedig csaknem eléri a 300-at. Az ország a fertőzésveszély csökkentése érdekében keddtől lezárta szárazföldi határait. Emellett több muszlim ország - így Malajzia, Egyiptom, Törökország és Szaúd-Arábia is - újabb szigorításokat vezetett be.

