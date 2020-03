Koronavírus: ez a helyzet a szomszédban

Az új koronavírus a Magyarországot környező országokban is rohamosan terjed. Ausztriában például már ezernél is több fertőzöttről tudnak, de a többi országban is rendkívüli helyzeteket okoz a járvány.

A koronavírus elleni védekezés jegyében meghozott magyar intézkedésekről már többször is írtunk. Most megmutatjuk azt is, hogy szomszédaink hogyan kezelik a koronavírus okozta válsághelyzetet. Ausztria Már 50 koronavírus-fertőzött van Magyarországon - olvassa el a részleteket! A koronavírus terjedése miatt Ausztriában is bezártak a tanintézmények. Az üzletek nagy része nem nyitott ki, az éttermek, kávézók és bárok is zárva tartanak. Az élelmiszer-üzletekben és a drogériákban már alacsony a forgalom, a vásárlásilázmúlt héten véget ért. Az egyik drogériában viszont a vásárlók összeverekedtek az utolsó csomag wc-papírért. A stájerországi Ramsau am Dachstein község vezetői úgy döntöttek, hogy elővigyázatosságból vesztegzár alá helyezik a településüket, vasárnap ugyanis az egyik lakosnál, egy pincérnőnél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést. A polgármester, Ernst Fischbacher helyi vezetőként vállalja a döntés következményeit, miután az jogilag nem kifogásolhatatlan. "A körzeti orvos és jómagam is veszélyesnek tartottuk az esetet a többi lakosra nézve" - közölte. A településre érkező járműveket a rendőrség ellenőrzi, az üzletekben pedig egyszerre legfeljebb tízen tartózkodhatnak. Ausztriában már 1018 koronavírus-fertőzöttről tudnak. A boltbezárásról szóló tájékoztatót olvassa egy vendég egy ausztriai fordrászüzlet előtt.

Fotó: Getty Images Románia Rendkívüli állapotot vezettek be 30 napra Romániában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A rendkívüli állapot idejére felfüggesztik valamennyi oktatási intézmény tevékenységét, egyszerűsítik az egészségügyi felszerelések beszerzésének szabályait, korlátozzák az ügyfélfogadást a közintézményekben, az igazságszolgáltatás pedig csak a sürgős ügyeket tárgyalja. A koronavírus-járvány miatt kihirdetett rendkívüli állapot felhatalmazza a hatóságokat, hogy azonnal vagy a járványügyi helyzetnek megfelelően fokozatosan korlátozzák a polgárok szabadságjogait, valamint befagyasszák az alapélelmiszerek, az egészségügyi készítmények és az energiahordozók árát. Emellett a belügyminisztérium alá rendelik a mentőszolgálatot, az önkormányzati (helyi) rendőrséget és az önkéntes tűzoltóságot, valamint felhatalmazzák a kormányt, hogy közbeszerzési eljárás nélkül vásárolja meg a járvánnyal szembeni védekezéshez szükséges egészségügyi berendezéseket és védőfelszereléseket. A járvány következményei által sújtott gazdasági szereplőket segélycsomaggal támogatják. Szlovákia A koronavírus terjedése miatt Szlovákiában várhatóan már szerdán kiterjesztik a hétfőtől hatályba lépett szükségállapotot, így az már nemcsak a kórházakra, hanem minden egészségügyi létesítményre vonatkozni fog - köztük a magántulajdonban lévőkre is. Országszerte több városban is csak a védőmaszkot viselő emberek használhatják a tömegközlekedési eszközöket. Szlovákiában eddig 72 koronavírusos beteget regisztráltak.

Ukrajna Az ukrán kormány várhatóan országszerte lezárja majd a metrókat, és további korlátozó intézkedések bevezetését is fontolgatják a koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök javaslatára leállíthatják szerdától a belföldi, települések közötti légi, vasúti és buszjáratokat is.