Koronavírus: 289 új fertőzött és 5 áldozat itthon

Az elmúlt 24 órában 289 új koronavírus-fertőzöttet és 5 áldozatot regisztráltak Magyarországon.

401-en vannak kórházban

közülük 45-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 780 740 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 4 302 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 6,81 millió tesztet végeztek már el az országban. Jelenleg 7 639 aktív koronavírus -fertőzött van Magyarországon. 401-en szorulnak kórházi kezelésre,. Közben viszont 780 740 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 4 302 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 6,81 millió tesztet végeztek már el az országban.

Beoltanak egy nőt a koronavírus ellen Nyíregyházán, a Jósa András Oktatókórházban.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Elérhető a 3. oltás

Eddig már 5,86 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,57 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is terjed az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns), amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. Hétfőn megkezdődött az iskolai oltások második köre.