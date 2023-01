Kiderült, mitől félünk a leginkább

Az Ipsos a világ 29 országára kiterjedő What Worries the World kutatássorozata szerint ma valamennyi országban az infláció tölti el a legtöbbeket aggodalommal, de ugyancsak sokakban keltenek baljós érzéseket a szegénység és társadalmi egyenlőtlenségek, a bűnözés és erőszak, a munkanélküliség, valamint a pénzügyi és politikai korrupció. A pénzromlással kapcsolatos félelmek tavaly november és december között nem növekedtek a felmérések tanúsága szerint, amivel egy másfél éves trend szakadt meg. Ezzel együtt továbbra is ez a vezető fenyegetés a vizsgált államok lakossága körében.

Globálisan és itthon is az infláció aggasztja leginkább az embereket. Fotó: Getty Images

Ami Magyarországot illeti, míg 2022 januárjában még csupán a megkérdezettek 26 százaléka adott hangot a pénzromlással kapcsolatos aggodalmainak, addig decemberben már több mint felük, 57 százalékuk tette ugyanezt. Mint azt Kovács Balázs, az Ipsos magyarországi marketing-kommunikációs vezetője az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, Magyarországon némileg később indult be a növekedés, de mostanra a magyarok számára is az infláció vált a legaggasztóbbá, fej-fej mellett haladva az egészségügy helyzetével.

A hazai adatok szerint kevésbé tartunk a munkanélküliségtől, mint más országok polgárai. Emellett viszont átlag feletti a társadalmi egyenlőtlenség és szegénység, az infláció, a korrupció, valamint az egészségügy helyzete miatt aggódók aránya. Az Ipsos felmérései alapján világszerte az emberek 62 százaléka véli úgy, hogy rossz irányba tart a jövőjük. A magyarok körében 84 százalék mondta azt decemberben, hogy a dolgok rosszabbra fordulásától tart, és csupán 16 százalékuk fogalmazott meg optimista jövőképet.

A koronavírus-pandémia miatti félelmek globális szinten is visszaszorulóban vannak: immár csupán a válaszadók 11 százaléka mondta azt, hogy valós veszélynek érzékeli a járványt. Ebben az összevetésben a magyar lakosság – a belgával egyetemben – sereghajtó, miután az emberek alig 2 százaléka tart mostanra a 2020 tavaszán kirobbant világjárvány lehetséges következményeitől.

