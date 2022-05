Kiderült, mennyi vendéglátóhelyet vitt el a járvány

Mint azt a 24.hu írja, a pandémia gazdasági hatásai rendkívül megviselték az éttermeket és büféket. Míg a korábbi években rendre 25 ezer körüli egység működött az országban, addig a tavalyi év végén számuk már a 24 ezret sem érte el. Két év alatt mintegy 1500-an zártak be, ami hatszázalékos csökkenést jelent a szektorban. Ennél is rosszabb helyzetbe kerültek kocsmák és zenés szórakozóhelyek, amelyek közül összesen 2300, minden hetedik egység bezárta kapuit a koronavírus megjelenését követően.

A koronavírus-pandémia hatásai miatt sok vendéglátóhely kénytelen volt bezárni. Fotó: Getty Images

Szerencsésebb forgatókönyv érvényesült ugyanakkor a cukrászdák körében, amelyek száma nem változott érdemben 2020 és 2021 során. A KSH adatai szerint 2019 végén 4013 cukrászda működött az országban, míg a tavalyi év végén 4016, ami tehát nem jelent számottevő eltérést. Eközben a forgalmi adatok egyre javulnak: hiába a kevesebb vendéglátóhely, az összesített forgalmuk tavaly elérte az 1175 milliárd forintot, 15 százalékkal meghaladva a 2020-as értéket.

Ami a területi megoszlást illeti, arányosan a déli és a keleti országrészt sújtották erősebben a bezárások. A legtöbb étterem és büfé Budapesten, a legtöbb kocsma és diszkó Tolna, Pest és Nógrád megyében kényszerült lehúzni a rolót. A cukrászdák terén is vannak megyék, ahol sok üzlet megszűnt. Ezek közül is Békés megyében zárt be a legtöbb hely: 160-ról 149-re csökkent le a működő cukrászdák száma két év alatt.