Már Marokkóba és Albániába is szabadon, vagyis teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyar állampolgárok, függetlenül attól, hogy melyik oltóanyaggal immunizálták őket az új típusú koronavírus ellen. A kétoldalú megállapodás értelmében pedig a marokkói és az albán állampolgárok is korlátozások nélkül léphetnek majd be Magyarország területére, amennyiben igazolni tudják oltottságukat - tájékoztatott a kormányzati oldal.

Két újabb ország ígért szabad beutazást az oltottaknak.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ide utazhatunk szabadon

Az egyeztetések alapján a következő országokkal született megállapodás az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről, valamint egymás állampolgárainak beengedéséről:

Albánia (2021.06.10-étől)

Bahrein

Ciprus

Csehország

Észak-Macedónia

Georgia

Horvátország

Marokkó (2021.06.10-étől)

Moldova

Mongólia

Montenegró

Szerbia

Szlovákia

Szlovénia

Törökország

Az utazási feltételek pontos részletezése a Konzuli Szolgálat honlapján olvasható.

További bejelentések jöhetnek

Most tehát már 15 országba utazhatunk szabadon a koronavírus elleni védőoltás beadatását követően, de további államokkal is tárgyalnak még. A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter jelezte, hogy "ha minden jól megy", csütörtökön várhatóan újabb bejelentést tesz.

Nyaralunk egyáltalán idén?

A magyarok többsége - 57 százaléka - egyébként idén csak maximum négy éjszakás, belföldi kikapcsolódással számol, és mindössze 16 százalék tervez hosszabb külföldi nyaralást. Az utazástól azonban nem is a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások, hanem inkább a pénzhiány tartja vissza a megkérdezetteket - derült ki egy friss felmérésből.

A válaszadók 56 százalék nyilatkozott úgy, hogy nincs elég pénze a nyaralásra. A megkérdezettek 24 százaléka inkább más célra használná fel a megtakarításait, 7 százaléknak csak rövidebb utazásra lenne pénze, de inkább egy nagyobb útra gyűjt, míg 15 százaléknak egyszerűen nincs ideje a nyaralásra.

