Utazás járvány idején: erre figyeljünk

Ha a koronavírus-járvány ellenére is külföldi nyaralásban gondolkodunk idén nyáron, mindenképpen érdemes utasbiztosítást kötnünk. A körültekintő választás azonban most talán minden eddiginél fontosabb, hiszen egyes ajánlatok között óriási eltérések lehetnek a biztosított célországok listájában, valamint a megbetegedéshez és az egyéb járványügyi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások terén is. A legfontosabb tudnivalók a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) oldalán részletesebben megtalálhatóak, az alábbiakban viszont röviden összefoglaljuk, mire érdemes figyelni.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nem tejlesen mindegy, hová utazunk

Fontos tudni, hogy a biztosítók például semmilyen utazási kárt nem térítenek meg, ha azok olyan országokban történnek, amelyek szerepelnek a Külgazdasági és Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt országok listáján. Amennyiben az utazásunk alatt sorolják át az adott országot vagy régiót az utazásra nem javasolt területek közé - tehát nem egy már eleve veszélyesnek minősített helyre szerveztük a nyaralásunkat -, akkor viszont már eltérő a cégek gyakorlata. Egyes biztosítók időkorlát nélkül vállalják a kárigények megtérítését, míg mások csak egy bizonyos időtartamig fizetnek, és azt javasolják az érintetteknek, hogy a megadott időszakon belül hagyják el a kockázatosnak ítélt helyszínt.

Karantén és egyéb váratlan események

A Mabisz felhívja a figyelmet arra is, hogy pusztán a karanténba kerülés ténye általában nem minősül biztosítási eseménynek, emiatt erre a biztosítók többsége nem is nyújt szolgáltatást. Ettől még létezik olyan utasbiztosítás is, amely megtéríti a koronavírus-fertőzés vagy -gyanú esetén elrendelt karantén miatti pluszköltségeket, például a vártnál tovább tartó szállodai tartózkodás többletkiadását. Arra azonban jellemzően számíthatunk, hogy sürgősségi ellátásunkat - egyebek mellett az orvosi ellátás és a gyógyszerek költségeit is - kifizetik majd a biztosítók egy bizonyos összeghatárig.

Javasolt utánanézni annak is, hogy a választott alapbiztosítás mellé milyen kiegészítő szolgáltatásokat igényelhetünk a koronavírus-helyzettel összefüggésben. A szakemberek azt tanácsolják, hogy repülős út esetén olyan fedezetet biztosítást válasszunk, amely kiterjed a poggyász- és járatkésésre is. Autós utazás esetén pedig jobban járunk egy olyan szerződéssel, amely az autós káreseményeket is fedezi - legalább részben -, például a jármű elszállítását és javíttatását egy balesetet vagy műszaki hibát követően.

