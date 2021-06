Drága lesz idén a külföldi nyaralás

A magyarok többsége, 57 százaléka idén csak maximum négy éjszakás, belföldi kikapcsolódással számol, mindössze 16 százalék tervez hosszabb külföldi nyaralást. Az utazástól nem a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások, hanem a pénzhiány tartja vissza a megkérdezetteket - derül ki a K&H Biztos jövő felméréséből.

Koronavírus: egy jó és egy rossz hír a Horvátországba készülőknek Szerdától már egy koronavírus elleni oltással is be lehet utazni Horvátországba - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (ZMRFK) ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy idén nyáron is torlódásokra kell számítaniuk a Horvátországba utazóknak. Kattintson a részletekért!

A válaszadók56 százalék mondta, hogy nincs elég pénze a nyaralásra, míg az érvényben lévő korlátozások 25 százalékot tántorítanak el az utazástól, és mindössze 22 százalék tartja ezt korainak és kockázatosnak. A megkérdezettek 24 százaléka inkább más célra használná fel a megtakarításait, semmint utazásra, 7 százaléknak csak rövidebb utazásra lenne pénze, de inkább egy nagyobb útra gyűjt, míg 15 százaléknak egyszerűen nincs ideje a nyaralásra.

Drágább lesz a nyaralás, mint a járvány előtt

Habár látványosan erősödött az elmúlt napokban a forint az euróval szemben, de ez még így is nagyon messze van a 2020 előtti árfolyamszintektől. A forint erősödésének több oka is van, egyrészt a külpiacokon a dollár gyengülése, de sokkal inkább a jegybank beígért és másfél héten belül megvalósuló kamatemelése. A jelenlegi euróárfolyam ahhoz még kevés, hogy ne legyen drágább a külföldi nyaralás, mint volt két évvel ezelőtt, ám arra már elegendő, hogy reményt keltsen: lesz ez még olcsóbb is - írja a Népszava.

Mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, ha idén külföldi nyaralást tervezünk. Fotó: Getty Images

A forintpiac jelenleg várakozó állásponton van, abban biztosak lehetünk, hogy az elmúlt hónapokban látott gyenge forint nem tér vissza. A valószínűbb forgatókönyv szerint a nyáron a most kialakult új erősebb sávban 345-355 között marad az euró, de 10 forintos kilengések elképzelhetők. Amennyiben a jegybank szigorító pályára áll, úgy nem zárhatjuk ki, hogy az euró ára, akár 330-335 forintos szintig is leesne, de ennek kisebb a valószínűsége - nyilatkozta a lapnak Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. A lap szerint az utolsó "szabad" nyáron, 2019 júliusában az euró 320-330 forintos sávban volt, ehhez képest a mostani 347 forintos árfolyam is gyengének mondható.