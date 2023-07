Július 3. volt az eddigi legforróbb nap a világon

A globális átlaghőmérséklet július 3-án elérte a 17,01 Celsius-fokot, ami meghaladja az addig mért legmelegebb, 2016. augusztusában mért 16,92 fokot az amerikai országos környezeti előrejelzési központ (National Centers for Environmental Prediction) adatai alapján. Az Egyesült Államok déli része hetek óta úgynevezett hőkupola alatt szenved, Kínában tartósan magas, 35 fok fölötti nappali hőmérsékleteket mérnek, Észak-Afrikában pedig a forróság megközelítette az 50 fokot. A Déli-sarkvidéken, ahol most tél van, szintén időjárási anomáliákról számoltak be: nemrég a Galindez-szigeti ukrán Verandszkij antarktiszi kutatóállomás munkatársai 8,7 fokot mértek, ami új melegrekordot jelent.

Egyre gyakrabban kell bekapcsolni....Fotó: Getty Images

A tudósok szerint a rekordok a klímaváltozás és az El Nino légköri jelenség erősödésének számlájára írhatók. "Sajnos úgy tűnik, ez csak az első az új rekordok sorában idén, mivel a növekvő szén-dioxid kibocsátás és az erősödő El Nino újabb magasságokba löki a hőmérsékletet" – írta közleményében Zeke Hausfather, az amerikai Berkeley Earth kutatóintézet tudósa.

Kisebb az esélye drasztikus hőhullámoknak, de átlag feletti hőmérséklet várható ezen a nyáron is. Ide kattintva még többet megtudhatsz a várható előrejelzésekről.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!