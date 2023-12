Így kerüld el az ételfertőzést az ünnepek alatt

Fontos, hogy ne csak nyáron figyelj oda az ételek okozta fertőzések kockázatára, hanem az ünnepi menü készítésekor is be kell tartani bizonyos szabályokat – mondta el a CNN-nek Martin Wiedmann. A Cornell Egyetem élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-tudományi szakértője felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb kockázatot a nyers baromfi- és sertéshús, valamint a nyers tojás és a nyers tej jelenti, de rengeteg más élelmiszer is megbetegíthet, ha nem tárolják, készítik el azokat megfelelően.

Ne mosd meg a húst, mielőtt megfőzöd! A kórokozók bármilyen felületet beszennyezhetnek. Fotó: Getty Images

Jót átsütve, abból baj nem lehet

Az ünnepi időszakban is fontos, hogy ne kóstold meg a még nyers húst, sütitésztát! Ha étteremben eszel, jól átsütve kérd a hamburgerhúst, és a bélszínt is legalább médiumra, illetve ha bármilyen húsnál azt észleled, hogy nincs rendesen átsütve, küldd vissza! Jó tudni, hogy a steak tatár ugyanolyan kockázatos, mint a nyers darált marhahús. Emellett a sushi és a tenger gyümölcsei is rejtenek némi kockázatot, de kevésbé veszélyesek, mint a nyers hús.

A szalmonella egy baktérium, mely a szájon át kerül be a szervezetbe, rendszerint szennyezett élelmiszerrel vagy innivalóval. Magyarországon a betegség gyomor-bélhuruttal járó formája fordul elő. A tünetek általában a fertőzött élelmiszer elfogyasztása után 8-48 órával mutatkoznak meg. Jelentkezhet hányinger, hányás, hasmenés, hasi görcsök. Jellemző a hidegrázás és a magas, akár 40 fokos láz is.

Minimális mennyiségű baktérium lenyelése a legtöbbször nem jelent veszélyt, hiszen a gyomor savas környezetében elpusztul. Aki viszont savkötőket, immunszuppresszív gyógyszereket vagy antibiotikumot szed, annak ilyenkor is nagyobb az esélye, hogy megfertőződjön. Emellett aki legyengült immunrendszerrel rendelkezik, beleértve az időseket, a kisgyermekeket és a terhes nőket, eleve nagyobb kockázatnak van kitéve.

Ha mégis megbetegszel, pihenj sokat és igyál minél több folyadékot! Ha véres széklet, magas láz vagy szédülés jelentkezik, mindenképp keresd fel az orvosod!

Így kerüld el a fertőzést: