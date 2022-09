Háziorvos: nem tudjuk, hogy mit hoz az ősz

Ugyan a koronavírusról mostanság kevesebb szó esett, a járvány továbbra is jelen van, és több európai országban is úgy látszik, hogy újabb hullám érkezhet. Dr. Békássy Szabolcs háziorvos az RTL Klub Reggeli című műsorában az új, kétkomponensű vakcina működéséről és hatásairól is beszélt.

Sokaknak lehet fontos az emlékeztető oltás

Elmondta, az új vakcina tartalmaz egy, az eredeti vírustörzsre kifejlesztett komponenst és specifikusan az omikron változat elleni összetevőt is. Vagyis kiváló hatékonysággal védhet a jelenleg domináns vírustörzsekkel szemben. Az új oltást emlékeztető, vagyis "booster" oltásként lehet adni azoknak, akik legalább két oltást, vagy a Janssen vakcinájából egy adagot már megkaptak.

Fontos lehet még ősszel az emlékeztető oltás. Fotó: Getty Images

„Egyelőre nem tudhatjuk, mit hoz az ősz, illetve mennyire lesz agresszív ennek a vírusvariánsnak a terjedése. Mindenféleképpen javasoljuk azok számára, akik már nagyon régen kapták az utolsó oltásukat, hogy egy ismétlő oltásért mindenképpen jelentkezzenek” – hangsúlyozta a háziorvos. Az első adagban érkező 110 ezer vakcina elsősorban a kórházi oltópontokon lesz elérhető, a háziorvosokhoz egy október közepére-végére érkező, következő szállítmánnyal juthat belőlük.

