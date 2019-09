Halálos forróság volt idén nyáron

Franciaországban június 28-án megdőlt az abszolút melegrekord, amikor is az ország déli részén található Hérault megye több pontján is 46 Celsius-fokot mértek. Júliusban pedig több nagyvárosban is 40 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála. Párizsban például július 25-én 42,6 fokot mértek, ami szintén rekordnak számít. Összességében az ország hatszáz pontján végzett hivatalos mérések egyharmadánál dőlt meg az abszolút melegrekord július végén.

A júniusi és júliusi kánikula mintegy 1500 életet követelt. Fotó: iStock

18 napig volt kánikula

Idén 18 kánikulai nap volt Franciaországban. A hőség két nagyon intenzív epizódban támadt, nagyon szélsőséges hőmérsékletekkel. A júniusi kánikulában 567-en, júliusban pedig 868-an veszítették életüket, ami összesen 1435 halálesetet jelent. Az áldozatok több mint fele 75 év feletti volt. Tíz esetben kültéri munkahelyen dolgozó férfi vesztette az életét - közölte a francia egészségügyi tárca.

Miért veszélyesek a hőhullámok? A válaszért kattintson ide!

Azonban nem ez volt a leghalálosabb nyár az ország történetében. A 2000-es évek elején tomboló forróság például 10-szer ennyi áldozatot követelt. A 2003-as kánikula húsz napig tartott. "A nehéz körülmények ellenére a megelőzésnek és a lakossághoz eljuttatott üzeneteknek köszönhetően sikerült tizedére csökkenti a 2003-as halálozást" - hangsúlyozta Agnes Buzyn egészségügyi miniszter, kiemelve az egészségügyi intézmények, az önkormányzatok, az egyesületek és az idősekkel foglalkozó szervezetek tevékenységét. A közös fellépésnek köszönhetően a kórházak sürgősségi osztályainak leterheltsége is mindössze 2-3 százalékkal nőtt a kánikulai napokon.

Aszály sújtja Csehországot

Azonban nemcsak Franciaország küzdött idén a szokatlan meleggel. A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint idén. A napi átlaghőmérséklet elérte a 22,9 Celsius-fokot - közölte a cseh meteorológiai intézet. A korábbi rekordot a tavalyi nyár tartotta 22,7 fokos átlaghőmérséklettel. A meteorológusok szerint ezek rendkívül magas értékeknek számítanak. Különösen a júniusban volt szokatlan hőség országszerte.

A cseh fővárosban a harmadik legmagasabb nyári átlaghőmérsékletet - 22,4 Celsius-fokot - 2003-ban mérték, a negyedik legmelegebb nyár pedig 2015-ben volt 22,3 fokkal. Az ezeket megelőző nyári átlaghőmérsékleti rekord - az 1834 nyarán mért 22,1 fok - csaknem 170 éven át maradt megdöntetlen.

Csehországot idén rekord mértékű aszály sújtja. A Cseh Tudományos Akadémia szerint az ország területének 99 százalékán csapadékhiány van. A mezőgazdaságból élők azonban Európa-szerte megérezték az idei különösen meleg nyár és a szárazság hatásait, még az olyan általában nedvesebb vidékeken is, mint Svédország és a balti államok.