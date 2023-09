Halálos vírus terjed Indiában

A ritka és halálos Nipah-vírus okozta megbetegedés következtében történt két haláleset miatt több iskolát, bankokat és más intézményeket zártak be a hatóságok, és karanténövezetté nyilvánítottak egy legalább hét települést magában foglaló területet a dél-indiai Kerala államban. A vírus a múlt hónapban ütötte fel a fejét az államban, akkor egy családon belül többen is megfertőződtek. A megbetegedés következtében ketten elhunytak, két további családtagot, egy gyermeket és egy felnőttet pedig továbbra is kórházban ápolnak.

A Nipah-vírus mikroszkópikus képe. Fotó: Getty Images

Nem ez az első Nipah-járvány

Az egészségügyi hatóságok kontaktkutatásokat végeznek, eddig több mint 130 embert vizsgáltak meg az időközben egészségügyi védőövezetté nyilvánított Kozsíkód város körzetében. Kerala állam már negyedszer szembesül Nipah-járvánnyal 2018 óta, akkor a huszonhárom fertőzött közül huszonegyen haltak meg. A vírus 2019-ben és 2021-ben további két emberéletet követelt. Az aggodalmat ezúttal fokozza, hogy az állam az elmúlt hetekben országos lapok címoldalára került, mivel India-szerte itt a legmagasabb a napi koronavírusos megbetegedések száma.