A héten háromszor is megdőlt a globális melegrekord

A globális csütörtöki átlaghőmérséklet magasabb lett, mint a keddi, 17,18 fokos korábbi rekord: elérte a 17,23 fokot. A szerdai eredmények pedig megegyeztek a kedden elért csúcshőmérséklettel, amely megdöntötte az egy nappal korábban, július 3-án (hétfőn) mért, 17,01 fokos napi átlaghőmérsékleti értéket. Ez utóbbi is rekordot jelentett, mivel meghaladta az addig legforróbbként számon tartott, 2016 augusztusában mért 16,92 fokot.

A feje köré tekert ruhájával próbál meg védekezni a hőség ellen egy nő Pekingben 2023. július 6-án. Fotó: MTI/AP/Andy Wong

A klímaváltozást már a saját bőrünkön érezhetjük

A Maine-i Egyetem kutatói műholdas adatok és számítógépes modellek segítségével követik nyomon a Föld állapotát. Az értékek egyelőre nem hivatalosak. A tudósok általában sokkal hosszabb – hónapos, éves, évtizedes – méréseket használnak a Föld melegedésének követésére, a napi rekordok azonban jól jelzik, hogy a klímaváltozás eddig példátlan mértéket öltött.

A kutatók hónapok óta figyelmeztetnek, hogy az idei év rekordmeleg lehet a nagyrészt a fosszilis tüzelőanyagok égetésével melegedő légkör okozta klímaváltozás miatt. Szakértők szerint ezek a napi melegrekordok a közeljövőben várhatóan újra meg újra megdőlnek majd, mert a globális átlaghőmérséklet rendszerint július végéig, augusztus elejéig még folyamatosan emelkedik. Idén ráadásul már június eleje óta megfigyelhetők szélsőségesen magas hőmérsékletek, feltehetően már a most jelentkező El Nino légköri jelenség előjeleként.

Tavaly nyáron rekordmeleg volt Európában, várhatóan idén is az lesz.

Óvóhelyeket nyitottak a kánikula elől menekülőknek

Megnyitották a légoltalmi óvóhelyeket számos kínai városban, hogy a kánikula elől menedéket keresőknek enyhülést nyújtsanak. Az utóbbi napokban ugyanis az extrém hőség az ország egyes részein emberéleteket is követelt már.

A kínai Nemzeti Éghajlati Központ e heti közleménye szerint Pekingben kilenc egymást követő napon haladta meg a hőmérséklet 35 Celsius-fokot. Ilyen utoljára 1961-ben fordult elő. A napokban Hangcsouban, Vuhanban, és Sicsiacsuangban is megnyitották az óvóhelyeket, hogy menedéket nyújtsanak a hőség elől a lakosságnak. Az óvóhelyeken le lehet ülni, biztosítják a vizet, a hőguta elleni gyógyszereket, néhol wifit és televíziót is.

A hatóságok a hőhullám miatt egészségügyi riasztást is kiadtak, és Pekingben, valamint az ország más, hőség sújtotta területén is felfüggesztették a szabadban végzett munkákat. A helyi hatóságok szerint Pekingben eddig két halálos áldozata volt a hőségnek. Saohszing egészségügyi hatóságai a pontos szám megjelölése nélkül szintén több halálesetről számoltak be.