Ezért veszélyes a hosszú influenza

A COVID-19 világjárvány kezdete óta több kutatás is alátámasztotta, hogy a koronavírus több szervet is megtámadhat, ami a hosszú COVID néven ismert tartós és gyakran rokkantságot okozó egészségügyi problémákhoz vezethet. Most pedig kiderült az is, hogy a szezonális influenzával kórházba került betegek is szenvedhetnek hosszú távú egészségügyi hatásoktól, amik különösen a tüdőt és a légutakat érintik – számol be a Medical X Press a Washington University legfrissebb kutatásának eredményeiről.

Az influenzának is lehetnek hosszú távú következményei. Fotó: Getty Images

Akár másfél évvel később is okozhat gondot

A koronavírus-fertőzést és az influenzát okozó vírusokat összehasonlító új tanulmány azt is kimutatta, hogy a fertőzést követő 18 hónapban a COVID-19 vagy a szezonális influenza miatt kórházba került betegeknél megnövekedett a halálozás, a kórházba való visszavétel és számos szervrendszerben jelentkező egészségügyi problémák kockázata. A legnagyobb kockázat pedig a fertőzés után harminc nappal vagy később volt.

"A tanulmány rávilágít a COVID-19 és a szezonális influenza miatti kórházi kezelést követő halálozás és egészségkárosodás magas kockázatára" – mondta a vezető szerző, Dr. Ziyad Al-Aly. A Washingtoni Egyetem klinikai epidemiológusa kiemelte: sokan azt hiszik, hogy túl vannak a COVID-19-en vagy az influenzán, miután kiengedték őket a kórházból. Ez néhány ember esetében igaz is lehet. A kutatás eredményei azonban azt mutatják, hogy mindkét vírus hosszú távú megbetegedéseket okozhat.

A szakember azt is elmondta, hogy mind a koronavírus, mind a szezonális influenza esetében a védőoltások segíthetnek megelőzni a súlyos szövődményeket, és csökkenthetik a kórházi felvételek, valamint akár a halálozás kockázatát is. Szerinte a védőoltás beadása különösen fontos a veszélyeztetett népességcsoportok, például az idősek és az immunhiányos emberek esetében.