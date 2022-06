A Föld lakosságának több mint 97 százaléka olyan helyen él, ahol a levegő szennyezettsége meghaladja a biztonságosnak ítélt határértékeket – közölte legfrissebb Levegőminőségi Indexében a Chicagói Egyetem Energiapolitikai Intézete (EPIC). A szervezet műholdakkal figyeli a levegő szállópor-szennyezettségét, a szálló por 2,5 mikronnál kisebb – a tüdőre és az egész szervezetre nézve veszélyes – részecskéinek (pm2,5) sűrűségét.

Évekkel korábban halunk meg a légszennyezettség miatt. Fotó: Getty Images

A kutatás szerint globálisan 2,2 évvel hosszabbodna meg az emberek élete, ha az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásának megfelelően világszerte 5 mikrogramm alá lehetne csökkenteni a levegő köbméterenkénti pm2,5-tartalmát. A kutatás szerzői arra is felhívták a figyelmet, hogy a légszennyezettség továbbra is elhanyagolt közegészségügyi problémának számít, nem szánnak elég pénzt az ellene való küzdelemre.

Újdelhiben közel 10 évvel élhetnének tovább

A mérési eredmények szerint Dél-Ázsia lakói átlagosan öt évet veszítenek el életükből a szmog miatt (a globális légszennyezettség 2013 óta észlelt növekedése 44 százalékban Indiában következett be). Indián belül Uttar Prades és Bihar államban, ahol 300 millió ember él, nyolc évvel kurtítja meg az emberek életét a légszennyezettség, Újdelhiben pedig csaknem 10 évvel.

A WHO-normák betartása esetén a kínaiak 2,6 évvel élhetnének tovább, bár Kínában mintegy két évvel nőtt a várható élettartam, mióta 2013-ban "hadat üzentek" a légszennyezettségnek. Azóta körülbelül 40 százalékkal csökkentették a levegő finomportartalmát.

Az EPIC számításai egy korábbi kutatáson alapulnak, amely azt mutatta ki, hogy a határérték felett köbméterenként minden 10 mikrogramm pm2,5 csaknem egy évvel rövidíti meg az emberek életét. Egy nemrég közzétett jelentés szerint 2021-ben a világ egyetlen országának sem sikerült teljesítenie az Egészségügyi Világszervezet ajánlását.