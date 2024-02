„Társasházban élni külön életforma, nem mindegy, hogy iszony vagy viszony alakul ki a jó szomszédokkal. Konfliktus- és gyújtóforrás lehet a jó öreg cigaretta, annak füstje, hamuja, és csikkje” – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-posztjában.

Egy zalaegerszegi társasháztűzhöz riasztották szerdán a tűzoltókat. Fotó: Zala VMKI / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook

„Az erkély nem egy hatalmas hamutál”

A lánglovagok kiemelték, hogy bejegyzésükkel nem a dohányzás ellen, sokkal inkább az etikus magatartás mellett szerettek volna érvelni. Ugyanis – ahogy fogalmaztak – „sokkal egyszerűbb eloltani egy hamutartóban a csikket, mint pár köbméter vizet beküldeni a harmadikra, mert ennél jobb megoldás akkor már nem létezik”.

A tűzoltók felhívták a figyelmet arra is, hogy nemcsak a cigaretta, hanem az egyéb égő eszközök, illetve az elektromos készülékek is képesek tüzet okozni. Rámutattak továbbá, hogy az erkély

nem lomtár,

nem kinti konyha,

nem szemétledobó,

és nem is egy hatalmas hamutál.

„Sok a hanyag, nemtörődöm ember”

A poszthoz néhány óra alatt többen is hozzászóltak. Az egyik kommentelő megerősítette, hogy a tűzoltók felhívása jogos, ugyanis ő is rendszeresen talál hamut, de néha akár még egy-egy csikket is az erkélyén. Egy másik hozzászóló pedig úgy vélekedett, hogy sajnos nagyon sok a hanyag, fegyelmezetlen és nemtörődöm ember.

Egy ilyen nagy házban különösen fontos, hogy betartsák a minimális rendet” – emelte ki.