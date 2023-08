A keszthelyi városi strandon viszonylag kevés embert lehet a vízben látni. Épp egy olyan napon vagyunk itt, amikor a kánikula fátyolosabb időre váltott, és már esőket is jelez az időjárás-jelentés. Hiába a gyönyörű és gondozott környezet, az ősfás park és a virágos szegélyek, mind csak díszletek a Balaton látványa mellett, hiszen mindenki leginkább a víz miatt érkezik a strandra. Elsétálva a kisgyerekes családok számára kialakított partrész mellett, sorba állított vízibiciklik, büfék és rózsaszín flamingó úszógumikkal felszerelt árusok között érkezünk meg, hogy találkozzunk a partot pásztázó vízimentőkkel.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közhasznú egyesületet 1999-ben alapították Zánkán. Tagjai az elmúlt több mint húsz évben közel háromezer embert mentettek ki. Az utánpótlásról vízimentő-tanfolyamok rendszeres szervezésével gondoskodnak.

Összeszokott csapat, ez már az első percekben jól látszik. A mentőeszközök sorra kerülnek kézközelbe, a napi stratégiai terv gyors egyeztetése után egyikük a padon ülve figyeli a vízben lévőket.

Itt a strandon a vízimentés szezonális munka, de a tevékenységünk ennél jóval sokrétűbb. Működik a strandszolgálat, folyamatosan mozognak a hajóink, rendezvényeket biztosítunk. Ott a Balaton-átúszás, Balaton-átevezés, vitorlásversenyek, vízi rendezvények biztosításának megszervezése és felügyelete.... a háttérben működik egy irodánk is. Prevenciós előadásokat tartunk számos helyen – sorolja Szabolcs Tímea, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat (VMSZ) Média csoportvezetője.

Ezeket szeretem a legjobban! – élénkül fel Czene-Polgár Donát vízimentő. Amikor több kollégával elmegyünk egy strandra vagy iskolába, és újraéleszteni tanítunk gyerekeket, felnőtteket. Ezek olyan pozitív élmények, amikor direkt visszajelzést kapunk a munkánk hasznosságáról.



„Balaton-kultúra van, strand-kultúra nincs Magyarországon…” Fotó: Házipatika/Fülöp Máté

Miért akar valaki életeket menteni, mondjuk a Balatonon?

Mivel vízilabdáztam, úgy voltam vele, hogy jobb lesz ez nyári munkának, mint valahol krumplit sütni… Viccet félretéve, tizenhat éves koromban elvégeztem a tanfolyamot, ahol elméleti és gyakorlati órákon keresztül egy komoly záróvizsga után kerülhet valaki ide. Mindenki más indíttatással kerül a partra. Én például dramaturgnak tanulok a Színház és Filmművészeti Egyetemen, van közöttünk, aki mérnöknek, de sokan egészségügyi vonalon képzik magukat, így ők alátámaszthatják a tudásukat azzal, amit itt itt tapasztalnak.

A parton közben egyre több a napozóágy és a törölköző, jönnek a fürdőruhás családok és baráti társaságok. Gyűlnek a vízben is, ezért a katamaránon is beevez egy kolléga, és a bójáktól figyeli az úszókat. A mélyvízi mentőhajók a legbelső területet tartják ellenőrzés alatt, mert ez már a strandi mentők "hatósugarán" kívül esik.

Fotó: Házipatika/Fülöp Máté

Melyik veszélyesebb, ha valaki tóban, folyóvízben vagy egy zárt medencében úszik?

„Alapvetően szerintem a víz veszélyes közeg, mert az ember nem hal."

Persze, fontos differenciálni, hogy mi érhet minket, amikor élővízben, tóban, folyóban vagy egy uszodában merülünk el. Nyilván medencében is előfordulhat az, ami az élővízben egy fürdőzővel. Mégis, ha rutinos úszó vagyok is, de begörcsöl a lábam a Balatonban, és jön egy erősebb széllökés, megtolnak a hullámok, akkor bepánikolhatok, hiába vagyok gyakorlott. A folyósodrás is sokszor kiszámíthatatlan, és fokozza a veszélyt. Ezért fontos, hogy mindig, amikor az ember vízközelbe megy, mérje fel, hogy egyrészt reálisan mik az adottságai, milyen a felkészültsége, és mi várhat rá az adott élővízben. Az úszni tudó emberek sokszor megtévesztik saját magukat is. Aki a medencében magabiztos, egyáltalán nem garantált, hogy a reakciói élővízben ugyanazok lesznek, mert ez teljesen más közeg. Ha a hullámzást nem is számítjuk, de elered az eső, az vészhelyzet, amikor kitereljük a fürdőzőket.

Kevesen ismerik a „vízporzás” nevű jelenséget. Tulajdonképpen az a lényege, hogy amikor az eső esik, felveri az állóvizet, és egy több tíz centiméter vastag páraréteg keletkezik a víz fölött, amiben az ember gyakorlatilag nem kap levegőt.

Így hiába tudunk nagyon jól úszni, hogyha nem vagyunk képesek a derekunkig kiemelkedni. Ezért kifejezetten veszélyes, és kerülendő esőben úszni.

A vízimentők sok esetben találkoznak felelőtlen, magukat és másokat egyaránt veszélyeztetőkkel. Ilyenkor hiába a jó szó, segítő magatartás, az emberek figyelmen kívül hagyják a jelzéseket. Az „ezer éve Balatonban úszó”, a „medence-úszóvirtuóz”, az "alkoholos befolyásoltság alatt álló"... és még sorolni lehetne a magabiztos, elutasító viselkedésű strandolókat.

A BALATONHELP applikáción keresztül Ön egyetlen gombnyomással segítséget kérhet ha bajba kerül a Balatonon vagy annak partjainál. Az applikáció mindenki számára ingyenesen letölthető és díjmentesen használható egy okostelefon segítségével (Android, iOS rendszereken) vészhelyzet esetén, az év minden napján, 24 órában.

Igen, a mi eszközeink a kommunikáció és a megfelelő viselkedés. Kedvesen beszélünk, és szépen nézünk – nevet Donát. Figyelmeztetjük egyszer, kétszer, háromszor…, amit a strandoló vagy elfogad, vagy nem, de fontos lenne tudatosítani az embereknek, hogy amit a vízimentők kérnek tőlük, az ő biztonságuk érdekében történik. Nem is kell az úszásra fókuszálni. Azon kevés ország közé tartozunk, ahol déltől délután négyig is láthatunk embereket a strandon, amikor pedig legerősebb a napsütés. A logikus az lenne, hogy üres a part, mert magas az UV-sugárzás, és iszonyú meleg van. Ehhez képest – mutat körbe a felhőtlen fürdőzőkön – lassan dél, jönnek az emberek, strandolnak.

Fotó: Házipatika/Fülöp Máté

Vagy beszélhetnénk a viharjelzésről is, amikor a hatalmas hullámok mögött már nem látjuk a túlpartot, de a fürdőzők még mindig a vízben vannak. Dúl a vihar, és néhányan megindulnak a partról… Sokszor akad olyan eset, hogy minden érvünkre és határozottságunkra szükség van. Összességében el lehet mondani, hogy Magyarországon Balaton-kultúra van, a strand-kultúra pedig bizonyos értelemben hiányzik…

Mielőtt vízbe mennénk:

1. Csak biztos úszástudással szabad deréknál mélyebb vízbe menni!

2. Nagyon óvatosan az alkohollal!

3. Tele hassal soha!

4. Gyermeket nem hagyunk felügyelet nélkül!

5. Felhevült testtel nem szabad vízbe menni!

6. Viselj mentőmellényt!

7. Tedd a mobilodat vízálló tokba!

8. Ugrálni csak nagy elővigyázatossággal!

9. A krónikus betegek állandóan szedett gyógyszereiket feltétlenül vegyék be!

10. Idős emberek sohasem egyedül, hanem társaságban, a parttal párhuzamosan ússzanak, hogy rosszullét esetén közel legyen a segítség.

(forrás: vizimentok.hu)

Alapvető, hogy vízibicikli, SUP, kenu vagy bármilyen más vízijármű használata során mentőmellény legyen rajtunk. De milyen a megfelelő?

Nagyon fontos tudni, hogy nem úszássegítő- vagy sportmellényről beszélünk, hanem mentőmellényről. A sport- vagy az úszássegítő mellény hasznos, ugyan biztosít egy kényelmesebb mozgást, viszont nincs ellátva azokkal a biztonsági funkciókkal, amelyekkel egy szabvány mentőmellény igen.

Közeledünk egy vidám, narancssárga, kerek építmény felé, amin világít a felirat: „Vedd el! Vedd fel! Viseld! Tedd vissza!” Tímea és Donát büszkén mutatják a gyermek mentőmellényekkel teli állványt. A legveszélyeztetettebb korosztály számára adunk ingyenes mentőmellényeket – magyarázza Tímea.

Egy szaladgáló gyerek könnyen beleeshet a vízbe vagy a vízibicikliről a tóba, és pillanatok alatt elmerülhet. Balatonalmádiban avattuk fel az első ilyen állványt, de már hét frekventált strandon működik a szülők nagy megelégedésére. Minden állvány tizenkét különböző méretű, bevizsgált gyermek mentőmellényt tartalmaz, melyeket ingyen használhatnak a strandon a gyerekek. A mentőmellényeken van egy első töltet, azért ilyen pufi az eleje, és látható, hogy van egy gallérja is. – mutatja Donát.

Fotó: Házipatika/Fülöp Máté

Ezekkel tulajdonképpen elérhetjük azt, hogy amikor valaki tónustalanul, – arccal előre – beleesik a vízbe, akkor az első töltet visszafordítja a vízből, a gallér pedig fenntartja a fejét, hogy ne jusson se az orrába, se a szájába víz. Nagyon fontos, hogy a szabvány mentőmellényeken van láthatósági csík, illetve egyes darabokon vannak sípok is, és ágyékhám. Lehet, hogy elsőre kényelmetlennek tűnik, de a mellényen lévő hámot feltétlenül csatoljuk be, mert amikor beesik a kicsi, nem tud kicsúszni.

Tovább sétálunk a parton, és eljutunk a móló végén található hajóbázisra, ahol a VMSZ hajós kollégái dolgoznak. Ők a mélyvízi mentés kiemelt szereplői. Most a „Fecske” nevű hajó közeledik a vízen, „Kócsag” kikötve várja a következő bevetést. XS Ribs típusú hajókról van szó, melyeket lakossági és szponzori adományokból sikerült megvásárolni. A hajók elnevezése is üzenetértékű, hiszen mindkét védett madár hozzátartozik a balatoni tájhoz.



Fotó: Házipatika/Fülöp Máté

A merev műanyag testhez és gumi oldalfalakhoz korszerű, négyütemű motorok adják a hajtóerőt. A személyzet mindkét tagja képzett vízimentő. Hangtalanul besuhan a kikötőbe a „Fecske” Soltész Márton hajóvezetővel és Dreska Szabolcs matrózzal.

Az eseménymentes napok hogyan telnek egy ilyen hajón?

Alapvető rutinmunkákkal indul a napunk: hajótakarítás, funkciók ellenőrzése, majd indul a készenlét… A hajókból nem csak a vízben úszó embereket figyeljük, fontos feladatunk az eszközmentés is. Kevesen gondolják, de egyáltalán nem ritka, hogy elfogy az üzemanyag egy hajón és bent reked a Balaton közepén, vagy felborult, és árbóccal az iszapban várakozik ránk. Ilyenkor is nagyon hasznos a BalatonHelp applikáció, mert így tűpontosan láthatjuk a helyzetét, és gyorsan megtaláljuk. De említhetjük, hogy egy hajón rosszul lesz valaki, és azonnali segítségnyújtásra van szükség. Ekkor is a lehető legrövidebb időn belül mozgósítják az egységeinket – sorolja Szabolcs a példákat. Másodfokú viharjelzésnél indulunk egy "prevenciós körre", vagyis a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egységeivel karöltve, először a bójasoron kívül úszó emberek figyelmeztetésére, de ki kell terelni a többieket is a partra, figyelmeztetni őket, hogy vihar közeledik. – folytatja Márton.

Fotó: Házipatika/Fülöp Máté

Hajóink alapfelszerelése közé tartozik a GPS-jeladó, egy félautomata defibrillátor és az alapszintű búvárfelszerelés. Jó tudni, hogy ha a Balaton partján vagyunk, és közeleg az időjárási esemény, ahogy mi mondjuk, bármerre nézünk, legalább két aktív viharjelzést láthatunk. Ezek szakaszosan villódzó fények, melyek felhívják a figyelmet a veszélyre.

Miközben elindulunk visszafelé, észrevesszük, hogy a hajózási útvonal kellős közepén két úszó kényelmesen tempózik. A szakemberek felszólítják őket a hajózási útvonal elhagyására. Most, és a legtöbb esetben felmerül a „Mi lett volna, ha…?” kérdés, de a vízimentőknek köszönhetően a helyzet a legtöbbször pozitívan végződik.