Nagy bajt jelez, ha nem tudunk fél lábon állni

Az egyensúlyérzék leromlása komoly betegségekre hívhatja fel a figyelmet – derült ki a Healthline közelmúltban publikált cikkéből. A tanulmány szerint ha valaki nem képes legalább 10 másodpercig megtartani az egyensúlyát egy lábon állva, annál a következő 7 évben jelentősen megnő a veszélye a betegség miatti elhalálozásnak.

Súlyos bajt jelezhet a rossz egyensúlyérzék

Ahogy öregszünk, hajlékonyságunk és egyensúlyunk is folyamatosan romlik. A folyamat többnyire az 50-es éveinkben gyorsul fel, ami miatt rengeteg idős ember szenvedhet el komoly sérüléseket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint évente több mint 37 millió esés végződik olyan sérüléssel, ami orvosi ellátást igényel. Az egyensúlyérzék felmérése általában nem szerepel az általános orvosi kivizsgálások között, egy frissen publikált tanulmány eredményei szerint ugyanakkor ez hiba, hiszen az egészségről is árulkodhat ennek a képességnek a leromlása.

Az egyensúlyérzékünk fontos dologról árulkodhat. Fotó: getty Images

A tanulmányban 1702 ember vett részt, 51 és 75 év közöttiek, átlagéletkoruk 61 év. A résztvevők körülbelül kétharmada férfi volt. A kutatók arra kérték őket, hogy álljanak fél lábon legalább 10 másodpercig. A gyakorlatot kétszer megismételhették és mindkét lábukat használhatták hozzá.

Az eredmények szerint a résztvevők nagyjából 20 százaléka nem tudta elvégezni a feladatot, a sikertelen kísérletek aránya az életkorral nőtt:

Az 51 és 55 év közötti résztvevők 5 százaléka;

Az 56 és 60 év közöttiek 8 százaléka;



A 61 és 65 év közöttiek 18 százaléka;



A 66-70 év közöttiek körülbelül 37 százaléka;



A 71 és 75 év közötti résztvevők 54 százaléka nem tudta teljesíteni a feladatot.

A résztvevők egészségi állapotát a teszt után is figyelemmel kísérték. Mint kiderült, azok az emberek, akik nem tudtak megállni egy lábon 10 másodpercig, a következő 7 évben 84 százalékkal nagyobb arányban hunytak el valamilyen betegség miatt. Ez nem csak az idősebb kornak tudható be, a kutatók ugyanis figyelembe vették az életkort, illetve a különböző társbetegségek (például cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegségek) egészségre gyakorolt hatásait is.

A kutatók szerint egy 50-es éveiben járó, egészséges embernek legalább 40 másodpercig meg kellene tartania az egyensúlyát egy lábon állva. A 60 év körüliek 20 másodpercig, a 70-es éveikben járók pedig legalább 10 másodpercig kellene tudni tartania ezt a pozíciót - hangsúlyozta Anat Lubetzky, a New York-i Egyetem Fizikoterápiás Tanszékének docense, a kutatás egyik vezetője. Mint mondta, az egyensúlyzavarok hátterében számos probléma állhat, például neurológiai betegségek, ortopéd problémák, látászavarok vagy a belsőfül problémái.