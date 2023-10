A szakértő szerint ekkor kell bekapcsolni a fűtést

Október közepén hivatalosan is elindult a fűtésszezon, azonban az időjárás továbbra is változékony, így ez már nem jelenti a fűtés bekapcsolását is. Természetesen mindenkinek megvannak a maga igényei, a LADBible viszont egy fűtéstechnológiai szakértőt kérdezett meg a témáról.

"Bár nincs optimális pillanat a fűtés bekapcsolására, egyes kutatások szerint akkor érdemes, amikor a kinti hőmérséklet 15 Celsius-fok alá csökken" - magyarázta Jess Steele az oldalnak. Szerinte bár a legtöbb brit háztartásban 20,8 Celsius-fok van, a 18 fok is elegendő a hideg hónapokban. Ezzel a fűtésszámlán is spórolni lehet.

Mindenki számára más az ideális hőmérséklet. Fotó: Getty Images

A brit Nemzeti Egészségügyi Központ szerint vannak, akik jobban ki vannak téve a hideg időjárás veszélyeinek:

a 65 év felettiek,

az 5 évnél fiatalabb gyermekek és csecsemők,

az alacsony jövedelműek (akik nem tudnak fűteni),

a tartós betegek,

a mozgáskorlátozottak,

terhes nők,

illetve mentális problémákkal küzdők.

Ajánlásuk szerint az, aki 65 évnél fiatalabb, egészséges és aktív életmódot folytat, az nyugodtan hagyhatja 18 fok alatt a lakása hőmérsékletét, amíg az számára kényelmes.