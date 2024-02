A kegyes halál mellett döntött a volt holland kormányfő

Meghalt a 93 éves Dries van Agt volt holland miniszterelnök és vele egyidős felesége, miután eutanázián estek át. Ezt a volt miniszterelnök által alapított The Rights Forum non-profit emberi jogi szervezet jelentette be - számolt be a TASR híréről a 24.hu.

Van Agték sokáig rossz egészségi állapottal küzdöttek. A férfi 2019-ben agyvérzést szenvedett, miközben beszédet tartott egy palesztin megemlékezésen, és soha nem gyógyult meg teljesen. Ezért dönthettek végül a „kegyes halál” az eutanázia mellett, amit Hollandiában már engedélyeztek.

A beszámoló szerint az egykori holland elnök kézen fogva halt meg szeretett feleségével, akit több mint 70 éven keresztül mindenben támogatta őt, és akit mindig „az én csajomnak” nevezett. A pár három gyermeket, valamint több unokát és dédunokát hagyott hátra.