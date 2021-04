Műanyag ételtároló dobozok

Nem azért lehetnek ártalmasak az egészségünkre, mert műanyagból készültek, hanem a gyártásuknál használt egyéb vegyszerek miatt, mivel a gyártók vegyi anyagokkal szilárdítják ezeket. Szóval, inkább ne használjuk ezeket az edényeket öt hónapnál tovább, mikróban pedig egyáltalán ne.

A műanyag dobozokat mikróba tenni különösen kockázatos

Papucsok

Milliók kedvencei a kényelmes papucsok, de egyik nagy hátrányukról elfelejtkezünk: nem tartják a bokánkat, és nem áll bennük stabilan a sarkunk. Márpedig ez hosszabb távon egészségügyi panaszokhoz vezet: lábfájás, tyúkszem alakulhat ki, illetve a lábujjak is deformálódhatnak.

Szempillaspirál

Cserélje le szempillaspirálját, ha parabéneket, alumíniumport vagy propilén-glikolt tartalmaz - ezek az összetevők ugyanis árthatnak a szemünknek. Barátnőnk szempillaspirálját sem ajánlott használni, mert az esetlegesen benne tenyésző baktériumok és gombák fertőzéshez vezethetnek.

h i r d e t é s

A kozmetikumokon sokszor nincs lejárati idő, de azért ne gondoljuk, hogy örökké jók lesznek. Milyen gyakran kell lecserélni a kozmetikumokat? És mit érdemes még rendszeresen kiselejtezni a fürdőszobából? Kattintson!

Tapadásmentes serpenyők

Kedvenc serpenyőink tapadásmentes bevonata önmagában nem veszélyes. Ha viszont használat közben 230 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, akkor baj lehet: dán kutatók szerint ezen a hőfokon már olyan mérgező anyagok oldódhatnak fel, melyek az emberi szervezetbe jutva akár daganatos betegséget is okozhatnak.

Antibakteriális szappan

Ezekkel akkor vigyázzunk, ha triklozánt is tartalmaznak. Ez az anyag ugyanis gyengíti az immunrendszert, valamint hozzájárulhat a hormonháztartás egyensúlyának felborulásához és izomsorvadás kialakulásához is. A kutatók egyébként bebizonyították, hogy a normál szappan is elpusztítja a kórokozókat, az antibakteriális szappan szerintük inkább csak egy jó marketingfogás.

Helytelen vécéhasználat

Azt gondolnánk, gyerekként mindnyájan megtanultuk helyesen használni a vécét, de ez nem így van: a többség túlságosan hátradől, amikor nagydolgát végzi. Ez elsőre inkább csak szokás kérdésének tűnhet, de a tudósok szerint egészségtelen, mert így a belek nem tudnak rendesen mozogni. Ez pedig hosszabb távon irritábilis bél szindrómához, székrekedéshez, aranyérhez vagy akár vastagbélrákhoz is vezethet. Az ideális pozíció tudósok szerint előrébb dőlve, a lábak magasabbra helyezésével érhető el, és leginkább az állatok székletürítési szokásaihoz hasonlít.

Forrás: brightside.me