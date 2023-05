6 szabály, hogy elkerüld a lábgombát

Ahogy már betegségleírásunkban is olvashattad, a leggyakoribb bőrgyógyászati panaszok egyike a láb gombás fertőzése, amelyet fonalas, sarjadzó vagy penészgombák okoznak. A hámló, viszkető, esetenként hólyagos kiütések formájában jelentkező betegség jellemzően a lábujjak között és a talpon alakul ki, de súlyosabb esetben a körmökre és a testhajlatokba is átterjedhet is.

Nagy hiba, ha a nyilvános öltözőkben nem viselsz papucsot. Fotó: Getty Images

Törekedj a megelőzésre!

A legnagyobb probléma a gombás fertőzésekkel, hogy igen hajlamosak a kiújulásra, teljes kikezelésük pedig általában sok időt vesz igénybe. A legjobb tehát, ha nem is adsz lehetőséget a kialakulására vagy visszatérésére – fordíts tehát nagyobb figyelmet a megelőzésre. Ebben segíthetnek a kismarosi Málnalevél Patika infografikáján látható tanácsok.

Mint látható, a lábgomba elkerülésének kulcsa tehát a tisztaság, a szárazság, a megfelelő szellőzés biztosítása, a papucs használata a nyilvános helyeken, valamint a műszálas zokni kerülése.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!