Az idei őszre eddig megtett foglalások száma és aránya bizakodásra ad okot, az infláció és a rezsiköltségek módosulásának hatását azonban nehéz megjósolni. Augusztus 30-áig viszont 42 százalékkal több belföldi foglalást tettek a magyarok az őszi időszakra, mint tavaly, amivel 76 százalékkal nőtt a bruttó szobaár-bevétel – ismertette a részleteket Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Országosan egy éjszaka személyenként átlagosan 11 200 forintba kerül – ez 10 százalék körüli növekedés 2021 hasonló időszakához képest.

Az őszi turizmus fő mozgatórugója

A Szallas.hu szerint a hazai turizmus fő mozgatórugója ősszel az idei utolsó hosszú hétvége lehet, ami ráadásul négynapos lesz, hiszen november 1-je (mindenszentek) keddre esik. Ezzel kezdődik az őszi szünet is a tanévben, ami november 6-áig tart.

Ezek a legnépszerűbb úti célok

Eddig Eger, Gyula, Hévíz, Hajdúszoboszló és Zalakaros gyűjtötte be a legtöbb foglalást a Szallas.hu-n erre az időszakra. A legnépszerűbb őszi úti célok közé tartozik továbbá Sárvár, Sopron, Esztergom, Miskolctapolca és Nyíregyháza is – tette hozzá a sajtószóvivő. Szabad szállás még bőven akad a legkedveltebb célpontokon is az őszi hosszú hétvégére: például az egri és gyulai szálláshelyek csaknem kétharmada foglalható még.

Jelenleg a foglalások darabszámából Észak-Magyarország részesül a legnagyobb arányban (28,5 százalékkal). A dobogón követi Nyugat-Dunántúl (19,2 százalékkal) és a Balaton (11,4 százalékkal). Minden második foglalás wellness-szálláshelyre szól – közölték.



