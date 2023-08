Itthon is népszerű lett a villanyautózás

Bár a legtöbben helyi, lakás-óvoda-iskola-munkahely közötti közlekedésre használják hétköznapokon elektromos autójukat, átlagosan 70-100 kilométert megtéve egy nap, a Jövő Mobilitása Szövetség adatai szerint egyre többen hosszabb, külföldi utakra is elindulnak velük.

Egyre több elektromos autót vásárolnak itthon

A szövetség adatai szerint a belföldi utazást megkönnyíti, hogy folyamatosan nő a töltőállomások száma: a legtöbb az autópályák és a főutak mentén található, illetve a Balaton térségében: 2022 végén az országban 2147 töltőállomás volt, 14 százalékkal több mint egy évvel azelőtt. Az infrastruktúra bővítését a szövetség szerint az is indokolja, hogy egy év alatt 47,4 százalékkal nőtt az elektromos autók száma.

A tájékoztatás szerint 2022-ben minden rekordot megdöntött a zöldrendszámos autók átadása Magyarországon, köztük is a tisztán elektromos autók eladása nőtt a legnagyobb mértékben, és az év végén már 34 754 közlekedett az utakon. A legfrissebb adatok szerint idén június végén 41 386 tisztán elektromos autó járta az utakat Magyarországon, míg a zöld rendszámos autók száma meghaladta a 74 ezret.

Egy év alatt közel 50 százalékkal nőtt az elektromos autók száma. Fotó: Getty Images

A hosszabb útra utazóknak a Jövő Mobilitása Szövetség több tanácsot is ad, mivel például a nagy sebesség miatt a városi használatban megszokottnál akár 30 százalékkal is kisebb utat lehet megtenni egy elektromos autóval, márkától és típustól függetlenül. A hatótávolságot befolyásolja a csomagok száma és a klímahasználat is: a hűtés például 20 százalékkal is csökkentheti a hatótávot.

Egy másik tanács szerint érdemes tájékozódni a töltőkről, hol található villám- vagy ultragyors töltő, illetve egyenáramú berendezés, mivel egy jobb töltő kiválasztásával sok időt meg lehet spórolni. Egy villámtöltővel 20-50 perc is elég a "tankolásra", igaz, ezek csak 5-10 százalékot tesznek ki az összes töltőt figyelembe véve. Példaként a szövetség megemlíti, hogy ha például Győrből Gyulára igyekszik a család egy 50 kWh körüli autóval, akkor a 339 kilométeres út megtételéhez egy alkalommal - autótípustól függően - jó eséllyel meg kell majd állniuk egy villámtöltőnél útközben.

A közlemény idézi Kárpáti Andrást, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökét, aki azt ajánlja, hogy a villámtöltők keresésére jó kiindulási pont a plugshare.com oldal. Elmondta, a villanyautósok információs közösségi oldala nagyon hasznos segítséget nyújt az úton lévőknek: ezen az oldalon ugyan töltést indítani nem lehet, de naprakész információkkal szolgálnak az autósok egymásnak a felületen, így ellenőrizni lehet, hogy üzemkész-e a töltő, használták-e azt a megelőző néhány napban. Magyarországon a Mobiliti applikációja az egyik legelterjedtebb, amelyben jól lehet keresni, valamint több más szolgáltató berendezéseit is lehet látni, hasonlóan az drivE.ON applikációhoz - írták.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy egy-egy szolgáltató appjában a többi szolgáltató töltőivel kapcsolatos információk nem mindig naprakészek. A foglaltságot általában lehet ellenőrizni a töltőkön, illetve bizonyos szolgáltatók előzetes helyfoglalást is lehetővé tesznek. A töltés indításához applikációnként előzetes regisztráció és a bankkártya adatok megadása szükséges.

Utazáskor érdemes folyamatosan kontrollálni, hogy a hatótáv és a megteendő távolság milyen mértékben változik: alapszabályként azt ajánlják, hogy 20 százalék alá ne essen a töltöttség, és 80 százaléknál jobban ne töltsék fel az autókat, de az sem probléma ha egyszer-egyszer 100 százalékra töltik az akkumulátorokat.

A Jövő Mobilitása Szövetség szerint minél északabbra utazik valaki elektromos járművével, annál sűrűbb a töltőállomások hálózata: Norvégia és Hollandia jár az élen, ugyanis ezek az országok célul tűzték ki, hogy két töltőállomás között 120 kilométernél nem lehet nagyobb a távolság. A déli országokban már nem ilyen kedvező a helyzet, ott mindig érdemes figyelni a hatótávra és a következő töltési lehetőségre - áll a közleményben.