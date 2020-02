A tudomány álláspontja szerint röviden: nem. Dr. Peter Wernicki, a Cleveland Clinic Indian River Hospital ortopédsebésze, és a Red Cross Scientific Advisory Council tagja úgy vélekedik, nincs okunk az aggodalomra, és teljesen rendben van, ha evés után elmegyünk úszni egyet.

A szakember ugyan megerősíti, hogy az elégtelen vérellátottság valóban izomgörcsökhöz vezethet, és azt is elismeri: míg evés után extra mennyiségű vér irányul a gyomorhoz, hogy biztosítsa az emésztéshez szükséges oxigént, tápanyagokat, addig sport közben az izmainknak van szüksége a vér nagy részére ahhoz, hogy normálisan tudjanak működni. Mindazonáltal - teszi hozzá - egy szendvics elmajszolása után nem történik olyan nagy változás a vérellátottságban, amely egészségügyi vészhelyzetet eredményezne.

A Mayo Clinic is azt írja, hogy az alacsony vérellátottság miatti izomgörcs egészséges embereknél nem fordulhat elő. Ha mégis megjelenne, akkor általában valamilyen mögöttes betegségre utal, mint amilyen például az érelmeszesedés, amely során a verőerek elveszítik rugalmasságukat, érbelhártyájuk megvastagodik és merevvé válik.

Tényleg veszélyes úszás előtt enni?

Volt idő egyébként, amikor a szakemberek sokkal komolyabban foglalkoztak a témával. Az 1960-as években több tanulmány is analizálta, az úszás előtti étkezés hogyan befolyásolja a sportolók teljesítményét, okoz-e náluk például émelygést. A Research Quarterly for Exercise and Sport című folyóiratban 1968-ban jelent meg egy kutatás, amely során egy szakember 24 sportolót tesztelt: az alanyok kiadósan megreggeliztek, pirítóst, vajat, tejet, gabonapelyhet fogyasztottak, majd egyénenként eltérő ideig vártak, és elmentek úszni. Később egyikőjük sem számolt be görcsökről vagy hányingerről, és a teljesítményük sem lett rosszabb.

Ma már teljes a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy nem veszélyes, ha úszás előtt eszünk. 2011-ben egyébként az Amerikai Vöröskereszt közzétett egy áttekintést a kérdésről, amelyben leszögezte, a tiltások tudományosan nem bizonyítottak, így szükségtelenek és megalapozatlanok. "Nem rögzítettek még olyan esetet, amely szerint valaki azért fulladt volna meg, mert evett úszás előtt" - fűzi hozzá Dr. Wernicki.

Mindettől függetlenül a vízbe fulladás még mindig komoly veszély az USA-ban, 2005-től 2014-ig átlagosan 3536 ember halt meg így évente - ez nagyjából 10 áldozatot jelent egy nap, derül ki a Centers for Disease Control and Prevention adataiból. A tragédiák leggyakoribb okai közé tartozik, hogy az emberek túl hosszú ideig tartják vissza a lélegzetüket a víz alatt, túl mélyet lélegeznek, mielőtt lemerülnek, vagy egyszerűen elfáradnak. Aggódni tehát nem feltétlenül amiatt kell, hogy tele hassal úszunk, vagy nem, inkább figyeljünk a körülményekre - figyelmeztet Wernicki.

