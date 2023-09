Magyar kutatók megtalálták az öregedés ellenszerét

Többnyire felhős időben lesz részünk, de időszakosan szakadozhat a felhőzet, és egyes részeken hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Kisebb-nagyobb megszakításokkal, de továbbra is többfelé várható eső, záporeső, a Dunától keletre zivatarok is kialakulhatnak. Elsősorban az ország középső harmadán további jelentős mennyiség is hullhat! Az északias szél többfelé megerősödik, északnyugaton és északkeleten viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 15 és 26 fok között várható, a 20 foknál magasabb értékeket elsősorban a keleti, északkeleti megyékben mérhetjük. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. Jelenleg kettős fronthatás érvényesül: a hideg- és a melegfrontra érzékenyeknél egyaránt kialakulhatnak panaszok.