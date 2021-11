Egy francia kézműves sörfőzde olyan sört készített, amely segíthet visszaszerezni a COVID-19 fertőzés során elveszített szaglást.

A cég limitált kiadású termékcsaládját közvetlenül a szaglás rehabilitációjával kapcsolatos tanulmányok ihlették, amelyekből kiderült, hogy egy ismerős illat rendszeres szagolgatása segíthet a szaglóérzék helyreállításában - írta a Creative Review. h i r d e t é s A limitált sörkollekció három darabja 7500 forintnyi euróba kerül. Fotó: Getty Images

Isteni ananászos sör

sörfőzők három kivételesen erős illatú sört hoztak létre: A párizsi L'Associé reklámügynökség és a Paname Brewing Company által közösen létrehozott új sörsorozatot kifejezetten azzal a céllal tervezték, hogy segítsen az anozmiában, a szaglásvesztésben szenvedőknek. A

DDH Session NEIPA (gyümölcsös és trópusi gyümölcsök, egy csipetnyi citromfűvel)

Pineapple Peach Sour Gose (ananász és őszibarack, enyhe citromos ízzel)

Imperial DDH Fruit IPA (vérnarancs és kalamansi, citrus és fenyő ízekkel).

A dobozokon egy rövid használati utasítás olvasható, miszerint az ivónak be kell lélegeznie az ital illatát, miközben elképzeli, hogy mit jelent neki a sör az életében. "Szerettünk volna segíteni a sörimádóknak visszaszerezni a szaglásukat, hogy élvezhessék a jól elkészített sör minden oldalát" - szögezte le Michael Kennedy, a Paname Brewing Company társalapítója. Mindenesetre megkérik a terápia árát, mert három doboz sört mintegy 7500 forintnak megfelelő összegért lehet beszerezni, ami - legalább is Magyarországon - gyógyszertári árnak is elmenne.