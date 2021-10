Koronavírus: hatékony lehet a magyar orrspray

A klinikai tesztek szerint az azelasztint tartalmazó orrspray képes visszaszorítani az orrnyálkahártyán a vírus megtapadását és szaporodását afertőzéskorai szakaszában, ezáltal megakadályozva a COVID-19-betegség kialakulását, vagy pozitívan befolyásolva a betegség lefolyását és súlyosságát - adta hírül az RTL Híradó.

Az azelasztint tartalmazó spray egy már meglévő készítmény, a hazai patikákban is kapható. Most bebizonyították, hogy a hatóanyag megállítja a fertőzést, a vírus osztódását. A PTE Szentágotai János Kutatóközpont munkatársai szerint, mivel az orrban és a torokban megjelenő magas vírusszám súlyosabb lefolyású betegséget eredményezhet, valamint a vírus átadásának a lehetősége is nagyobb ebben az esetben, az orrspray használata mind a fertőzött, mind pedig a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő személyeknek egyaránt ajánlott lehet.

Az azelasztint tartalmazó orrspray meggátolja a vírus osztódását az orrtörzsben. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

E mellett a pécsi kutatók - teljes egészében magyar háttérrel - fejlesztenek egy új orrsprayt, amely szintén meggátolja a vírus szaporodását az orrtörzsben. Ehhez egy mohácsi cég készít a tojássárgájából covid-ellenanyagot. A laboratóriumi vizsgálatokat a dr. Jakab Ferenc professzor által vezetett Nemzeti Virológiai Laboratóriumban végzik. A virológus elmondta: még több hónap, mire forgalomba kerülhet.

Amerikai kutatók is dolgoznak az antitestet tartalmazó orrspray-n, ami a vakcinák mellett extra védettséget biztosíthat az új koronavírussal szemben. Amikor a hibrid ellenanyagot egerek orrába fecskendezték a megfertőződést megelőző vagy követő hat órában, akkor a vírus mennyisége jelentősen csökkent a rágcsálók tüdejében két nappal a megfertőződést követően.