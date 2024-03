Kié a felelősség, ha egy önvezető autó elüt valakit?

Barta Judit gépjárművezető szakoktató a Reggeliben beszélt az önvezető autók kockázatairól. "Ha bekövetkezik egy baleset, akkor annak a balesetnek ki lesz a felelőse?" - tette fel a legégetőbb problémát, amely még megoldásra vár. Mint mondta, az emberek azt várják egy ilyen járműtől, hogy az utasokat védje egy balesetveszélyes helyzetben. "Ha szó szerint egy sziklaomlás van előtted, és ha azt elkerüli, megvéd téged, de elüti a szemben jövő gyalogosokat, akkor mit fog tenni az autó?" - hozta fel példaként.

Egy másik gyakran felmerülő kérdés, hogy ha az autó nem tudja elkerülni, hogy elüssön valakit, akkor vajon kit fog választani: egy idős embert vagy két fiatalt?

A felelősség kérdését még mindenképpen tisztázni kell. Fotó: Getty Images

Felmerült az a kérdés is, hogy veszélyezteti-e a mesterséges intelligencia a vezetésoktatók munkáját. A szakértő szerint nagyon jó, hogy az interneten sokat lehet tanulni, de korántsem mindent. "Viszont valódi döntést nem tudnak meghozni, nem látják a teljes képet ezeken a videókon, nem látják az aktuális szituációt. Illetve ne felejtsük el azt sem, hogy az emberek érzelmek által vezérelt lények: igenis számít, hogy éppen milyen hangulatban ül be valaki az autóba. Egy képzés alatt igazság szerint magát is megismerheti, hogy mikor szabad és mikor nem szabad vezetnie, kezdőként mikor üljön autóba, mikor nem" - magyarázta, miért nincs szerinte veszélyben az oktatók munkája.