Hatalmas pusztítást okozott egy meteor

Újabb tanulmány készült a pleisztocén-holocén kihalási eseménnyel kapcsolatban. Az elmélet szerint csaknem 13 ezer évvel ezelőtt az addig melegedő átlaghőmérsékletet hirtelen lehűlés váltotta fel, amely körülbelül 1300 évig tartott. Az új tudományos írás szerzői szerint egy aszteroida csapódott a Földbe 12800 évvel ezelőtt, ez pedig globális következményekkel járt.

A becsapódás miatt halhatott ki a gyapjas mamut, a bölény és az óriáslajhár is. Fotó: iStock

"Eredményeink legalább részben alátámasztják az igencsak vitatott pleisztocén-holocén kihalási eseményt" - írta közleményében Francis Thackeray, a dél-afrikai Witwatersrand Egyetem egyik professzora. A szakember úgy véli, még ha nem is közvetlenül ez a meteorit volt a felelős a kihalási hullámért és bolygónk klímájának megváltozásáért, de biztosan szerepet játszott ezekben a változásokban.

A becsapódás lehetséges következményei

2015 júliusában fedeztek fel Izlandon egy hatalmas, 30,6 kilométeres meteoritkrátert, amelyet 2018 novemberében hivatalosan is elismertek. A NASA szerint ez a Földön található 25 legnagyobb meteoritkráter egyike. Thackeray azt állítja, van némi bizonyíték, amely alátámasztja, hogy ez lehet annak a becsapódásnak a helye, amely csaknem 13 ezer éve hatalmas pusztítást okozott a Földön.

Thackeray és tudóstársai ráadásul egy olyan platinalelőhelyet is találtak az egyik dél-afrikai bányában, amelyben felfedeztek egy 12800 évvel ezelőtti mintát. A platina elég ritka a bolygónkon, de az aszteroidákban nagyobb mennyiség található. Világszerte még 28 ilyen lelőhelyről tudnak a kutatók. Úgy vélik, hogy a becsapódás helyszínéről platinát is tartalmazó por szállt fel, amely több helyre is eljuthatott a Földön.