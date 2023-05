Nem indult bomlásnak egy apáca holtteste

A napsütés mellett helyenként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, emellett a déli óráktól észak felől fátyolfelhők is sodródhatnak térségünk fölé. Délután a Nyugat-Dunántúl kivételével elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, köztük az intenzívebbeket elsősorban felhőszakadás kísérheti. Az északi, északkeleti szelet több helyen élénk, főleg a Nyugat-Dunántúlon erős lökések is kísérhetik, zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Gyenge hidegfront okozhat kellemetlen tüneteket.