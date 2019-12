Az egészségügyi rendszer így alakul át

A Most Fórum című rendezvénysorozat idei záróeseményén elhangzott előadásról a Hvg.hu írt összefoglaló cikket. A lap szerint a szakember elmondta: a küszöbén állunk annak, hogy tömegek elégeljék meg a helyzetet, miután ráébrednek, mennyivel több dologgal lehetnének tisztában a technológia segítségével, akár saját magukat, akár a világot illetően.

A technológia megváltoztatja az egészségügyi rendszert. Fotó: iStock

Ez mindennek a mozgatórugója

Meskó Bertalan úgy fogalmazott: már ma is rengeteg olyan eszköz van, mellyel otthon vagy akár útközben folyamatosan ellenőrizhetjük aktuális értékeinket. Ha nem is kórházi minőségben tárul elénk a kép - és főleg nem használható önkezeléshez -, sokkal önállóbbak lehetünk, mint eddig bármikor. Jó példa erre a félokos órák által is kínált alvásmonitorozás, a napközbeni folyamatos pulzus- és vérnyomásmérés lehetősége, illetve az órával vagy kis otthoni kütyüvel elvégezhető (egyszerűsített) EKG-vizsgálat. Az újabb és újabb eszközök megjelenése, a technológiai fejlődés jelenti mindennek a mozgatórugóját, de a változás valójában kulturális.

Nehéz ellenállni a változásnak

Aki mindenképpen ellen szeretne állni a változásnak, az megteheti, de tömegekre vetítve ez már nem biztos, hogy igaz, hangsúlyozza a szakember, majd hozzáteszi: ugyan továbbra is megmarad az egyén döntési szabadsága, hogy technológiai segédeszközök nélkül éljen, de ezzel olyan, egyre komolyabb lehetőségektől zárja el magát, hogy valójában egyre kevesebb döntési szabadsága van az embernek.