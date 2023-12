Nyakunkba szakadt az ég novemberben

A kilencedik legcsapadékosabb november volt az idei 1901 óta - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebookon. Az elmúlt hónapról készített összegzés szerint a novemberi középhőmérséklet országos átlagban 6,26 Celsius-fok volt, ami 0,83 fokkal haladja meg az 1991-2020 közötti átlagot. Az ország legnagyobb részén 5 és 7 fok között alakult a középhőmérséklet, 7 fokot meghaladó értékek elsősorban a déli országrészben, míg 5 fok alatti havi átlagérték az Északi-középhegység térségében fordult elő nagyobb területen.

A középhőmérséklet is magasabb volt az ilyenkor szokásosnál. Fotó: Pexels/Pixabay

A novemberi csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján 105,8 milliméter volt, ami az átlag több mint duplája, 118 százalékkal haladja meg az éghajlati normált, azaz az 1991-2020-as években mért 48,6 milliméteres átlagot. Ezzel az idei a kilencedik legcsapadékosabb november lett országosan 1901 óta és az első 100 milliméternél csapadékosabb november 1985 óta.

Novemberben is a Mátra térsége volt a legcsapadékosabb, 150-200 milliméter csapadékkal, de az Alföldön és a Dél-Dunántúlon is sokfelé meghaladta a havi csapadék a 120 millimétert. Még a legkevésbé csapadékos országrészben, az Alpokalján is esett 50-70 milliméter novemberben.