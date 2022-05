Átültethetők-e a koronavírusos szervdonorok veséi?

A pandémia, ami világszerte fokozott terhet ró az egészségügyre és az egészségügyben dolgozókra, a szervdonációt illetően is számos fontos és sürgősen megoldandó kérdést vetett fel. Ezek közé tartozik az is, hogy a koronavírus-fertőzésben szenvedők szervei alkalmasak lehetnek-e a transzplantációra, és biztonsággal átültethetők-e.

A pandémia megnehezítette a transzplantációs eljárásokat is. Fotó: Getty Images

Ahogy arról a U.S. News is beszámolt, a koronavírus-járvány súlyos fennakadásokat okozott az igényekhez képest amúgy is alacsony számú vesetranszplantációt illetően az Egyesült Államokban.

Már a pandémia előtt sokkal többen várakoztak veseátültetésre, mint amennyi donorszerv a rendelkezésre állt. Alvin Wee, a Cleveland Clinic transzplantációs központjának urológusa szerint évente nagyjából 20 ezer veseátültetést végeznek Amerikában, de 90 ezer betegnek lenne szüksége új szervre. A COVID-19 járvány kirobbanásával a helyzet még rosszabb lett, az egyesült államokbeli kórházakban ugyanis leállították a koronavírusos donorok szerveinek felhasználását. Konkrét vizsgálati eredmények híján ugyanis nem zárták ki annak lehetőségét, hogy fennáll a vírus átvitelének kockázata, noha arra eddig nem találtak bizonyítékot, hogy a koronavírus vizelettel, vagy akár vérrel terjedne.

Áttörést hozhatnak az eredmények

Egy előzetes, vagyis egyelőre még nem publikált kutatás eredményei azt mutatják, hogy veseátültetés esetében általában nem jelent akadályt, ha a donor koronavírusos. A vizsgálatba bevont 55 beteg közül, akik a Cleveland Clinic pácienseiként elhunyt, koronavírusos betegek szerveit kapták meg, egyikük sem fertőződött meg SARS-CoV-2 vírussal a transzplantációt követően. Vagyis szakemberek szerint annak kockázata, hogy a vírus ily módon terjedjen, szinte nulla. "A vizsgálat azt mutatja, hogy a COVID-os donorok veséinek használata biztonságos" - erősítette meg Alvin Wee, a tanulmány szerzője.

A vizsgálatba bevont 36 férfi és 19 nő 2021 februárja és októbere között esett át veseátültetésen az említett kórházban, ahol 2021 februárja előtt megtiltották a koronavírus-fertőzöttek szervadományozását. Kizárólag a vizsgálatba bevont betegek számára engedélyezték ezt, és eleinte csak olyan donorok szervei jöhettek szóba, akik nem COVID-19 okozta megbetegedésben hunytak el. Később a donorok körét kibővítették olyanokkal, akik a haláluk előtt súlyos állapotba kerültek a koronavírus-fertőzéstől. A vizsgálat körülményeiről érdemes tudni, hogy A 34 donorpáciensnél a halálukat megelőző 11 hétben legalább egyszer diagnosztizáltak COVID-19-et, a recipiensek (befogadók) kétharmada pedig teljesen be volt oltva. Az átültetést követően tesztelték a recipienseket, és egyikük eredménye sem lett pozitív, ráadásul 14 hét elteltével az összes átültetett vese jól működött - írja a U.S. News.

Alvin Wee és kollégái eredményeiket az Amerikai Urológiai Társaság éves ülésén mutatják majd be.