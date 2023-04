A NASA újra Holdmissziót indít, és most az is kiderült, kik vesznek részt a küldetésben. A csapatok korábban mindig fehér férfiakból álltak, most viszont egy női, illetve egy színesbőrű férfi asztronauta is helyet kapott. Várhatóan 2024 végén vagy 2025 elején indulnak útnak.