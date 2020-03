Mit tehetünk a bőrfoltok ellen? Halványítsuk!

Vannak, akik szeretik a szeplőiket, de sokan véglegesen megszabadulnának az apróbb-nagyobb pöttyöktől. A különféle bőrfoltokat meglehetősen nehéz sminkeléssel eltüntetni, olyan megoldást kell keresni, amit hatékonyan használhatunk a bőr sötétebb elváltozásainak csökkentésére. Miből választhatunk?

Amikor a bőr bizonyos helyeken sötéten elszíneződik, a hiperpigmentáció jelenségével állunk szemben. Ennek oka, hogy a melanin - ez a sötét pigment határozza meg a haj, a szőrzet és a szem színét - elszaporodik. Ennek eredménye az időskorra jellemző májfolt, a szeplő, a várandós nőkön látható maszkszerű elszíneződés, vagy a pattanásos hegek után visszamaradó sötétebb foltok. S bár ezek az elváltozások jellemzően nem ártalmasak, sok kellemetlenséget, lelki gátlást okozhatnak. Megszabadulhatunk-e tőlük?

Kezelések a bőrgyógyásznál A kémiai hámlasztás és a lézeres kezelés az, amit a szakember elvégezhet az adott bőrfelületeken. Mindkettő igen költséges eljárás, ez hátrányukra írható. De nézzük, mit is érhetünk el, ha úgy döntünk, ilyen kezelést választunk. A kémiai hámlasztás során savas oldattal kezelik a bőr felső rétegét: ez a kéz, a lábfej és az arc területét érinti. Mivel a bőrréteget eltávolítják, így a hegek, a sötétebb foltok, de a finomabb ráncok is halványabbak lesznek. Az eljárásban használt vegyszerek felhólyagosítják a bőrt, ez aztán hámlást idéz elő: s előbukkan a sötét foltoktól mentes, új bőr. Lényegében ellenőrzött sebgyógyulás zajlik le ellenőrzött körülmények között. A hámlasztás elvégzése szakember feladata: egy részét végezheti kozmetikus, de bizonyos esetekben inkább bőrgyógyászhoz forduljunk.



Azt is el kell azonban mondanunk, hogy az előidézett bőrgyulladás után is előfordul, hogy hiperpigmentációval kell számolnunk. Ugyanez szintén megtörténhet, ha a lézeres kezelésnek vetjük alá magunkat. Ez a hámlasztásnál pontosabb eljárás, mivel az orvos pontosabban tudja szabályozni a kezelés erősségét. Ilyenkor a sötétebb területeket kezelik alacsony energiájú fénnyel, a lézer pedig a bőr tónusára, egyenetlenségeire hat jótékonyan.

Jól fontoljuk meg, milyen hatóanyagú krémet, kezelést választunk a bőrfoltok eltávolításához



Ártanak, vagy nem használnak Jó néhány hatóanyagról, bőrápoló termékről állították már - előfordult, hogy tudományos megalapozottság nélkül -, hogy segítenek a hiperpigmentáción, hatékonyan halványítják, tüntetik el a sötét foltokat. Voltak olyan hatóanyagok is, amelyekről kiderült, nem biztonságosak, sőt a daganatos megbetegedések kockázatát is növelik. Ilyen volt például a hydrokinon, vagy az arbutin: ezek használatát betiltották.



Vannak, akik a természetes kezelésre esküsznek: úgy gondolják a citromlével, vagy a jojoba olajjal történő ápolás lehet megoldás a gondra. Ezek nem ártanak, de a hatékonyságuk nem bizonyított tudományosan.

Mi alapján válasszuk krémet? Az előbbiek alapján jól fontoljuk meg, ha sötét foltjainkat szeretnénk kezelni. Ami először is fontos, hogy akinek hajlamos a bőre a hiperpigmentációra, annak a széles spektrumú fényvédő krém használata alap a bőrápolásban.



A japán rizsbor, a szaké erjesztésnek mellékterméke a kojic sav: ez az anyag biztonságos, de nem túl hatékony. Hasonló mondható el a C-vitamin egyes származékairól, bár ebben az esetben már eredményesebb is lehet a kezelés, különösen, ha más, aktív hatóanyagokkal együtt használjuk.