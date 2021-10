Bőrápolási szokások, amiktől rosszabb lesz az akné

Serdülőkorban szinte kivétel nélkül mindenki megküzd a bőrproblémákkal. Bizonyos genetikai, környezeti és életmódbeli hatások miatt azonban sokan még felnőttként sem inthetnek végleges búcsút a mitesszereknek, pattanásoknak. A problémát a bőrben található faggyúmirigyek fokozott faggyútermelése, valamint a kivezetőnyílások eltömődése és a terület begyulladása okozza.

Az arcon lévő piros göbök és gyulladt pattanások odavonzzák a tekintetet, így nem csoda, ha minél előbb szeretnénk megszabadulni ezektől az esztétikailag igencsak zavaró tényezőktől. A vélt siker érdekében pedig szinte bármit hajlandóak vagyunk kipróbálni - csakhogy egyes "jó tanácsok" megfogadásával épp az ellenkező hatást, bőrünk állapotának további romlását érhetjük el. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a bőrápolási szokásokat, amiktől rosszabb lesz az akné.

Pattanások és mitesszerek nyomkodása

Bármennyire is nagy a kísértés, hogy az arcunkon éktelenkedő fekete pöttyöket és a gyulladt, gennyes csomókat eltávolítsuk, muszáj uralkodnunk magunkon. Az otthoni, szakszerűtlen nyomkodással ugyanis csak még mélyebbre visszük a pórusokban a szennyeződést, ezzel pedig a gyulladás felerősödését érjünk el, amelynek nyomát akár életünk végéig is őrizheti majd a bőrünk, hegek formájában. A káros nyomkodás helyett tehát érdemes inkább a helyes kezelésre és a megelőzésre koncentrálni.

Tévedés, hogy a zsíros, aknés bőrnek nincs szüksége hidratálásra. Fotó: Getty Images

Túltisztítás, pattanások szárítása

Az aknés bőrre a túltisztítás is igen negatívan hat. Ezt a rossz szokást az a tévhit táplálja, miszerint a pattanásokért az arcunkon megtelepedő kosz felelős, ezért gyakori arctisztításra van szükség. A túlzásba vitt tisztogatással azonban csak még tovább növeljük a faggyútermelést, tehát súlyosbítjuk a bőrproblémánkat. Tartózkodjunk továbbá a túlzott dörzsöléstől és a túl gyakori hámlasztástól, arcradírozástól is. Elterjedt tévhit az is, hogy a pattanások legjobb kezelési módja a szárítás - ezzel viszont szintén csak a faggyúképződés fokozódását érjük el, kerüljük tehát az alkoholt és egyéb szárító összetevőt tartalmazó termékeket.

Rossz arcápolási rutin

Az aknés bőr ápolásakor nagyon fontos, hogy ne kizárólag a pattanásokra koncentráljunk, hiszen a teljes arcbőrünk igényli a törődést. Ha csak a konkrét bőrhibákat kezeljük, azzal még nem akadályozzuk meg, hogy arcunk más részein újabb gyulladt csomók jöjjenek létre. Ugyancsak tévedés, hogy zsíros, aknés bőr esetén kihagyhatjuk a hidratáló készítményeket, a dehidratációra ugyanis szintén erős faggyútermeléssel reagál a bőrünk. A problémás bőrre érdemes speciális - például gyulladáscsökkentő, pórusösszehúzó vagy a faggyútermelést visszafogó - hidratálókészítményeket választani.

Ha felismertük, milyen fontos a megfelelő arcápolás, az már fél siker. A valóban látványos és szép eredményért azonban le kell számolnunk egyes, igen gyakran hangoztatott tévhitekkel.

Nem megfelelő kozmetikumok használata

Aknés bőrrel nem könnyű olyan kozmetikumokat találni, amelyek nem rontanak a problémán. Ráadásul minél inkább el akarjuk fedni a bőrhibáinkat, annál inkább eltömíthetjük a pórusokat a zsíros, nehéz alapozókkal. Ügyeljünk arra, hogy kíméletes, hipoallergén, parfüm- és kőolajszármazék-mentes termékeket válasszunk - lehetőleg olyanokat, amelyek kifejezetten problémás bőrre lettek kifejlesztve. Egyébként a kontakt akné kifejezést pont a kozmetikai termékek okozta elváltozásokra használják, amely leggyakrabban az arc T-zónájában (a homlokon és az orron) jelentkezik. A problémát akár egyes hajápolók, például hajlakkok, -habok vagy -zselék is kiválthatják.

Sminkelési bakik elkövetése

Még jó kozmetikai termékek választása esetén is elkövethetünk olyan sminkelési bakikat, amelyek rontanak az aknés bőr állapotán. Ilyen például az, ha a különböző készítmények - például az alapozó - felviteléhez az ujjainkat használjuk. Így nemcsak az arcunkra juttahatunk az ujjbegyeken található szennyeződésekből vagy a kézfertőtlenítő szer maradványaiból, hanem a temék tégelyébe, tubusára is. Érdemes tehát sminkecsetet vagy -szivacsot használni ilyenkor. Igen ám, de hiába használunk ilyen eszközöket a smink felviteléhez, ha ezeket nem tisztítjuk rendszeresen. Ügyeljünk tehát arra, hogy a sminkeléshez használt kellékeinket néhány alkalom után alaposan kimossuk, és lehetőleg zárt helyen tároljuk őket, hogy ne telepedjen meg rajtuk a por. Ha pedig biztosra akarunk menni, senkinek se adjuk kölcsön az általunk használt kozmetikumokat és sminkeszközöket.

A fényvédelem elhanyagolása

A tévhit ellenére a fényvédelem nemcsak nyáron, hanem egész évben fontos. Ugyan a napfény átmenetileg enyhítheti a bőrproblémákat, hosszú távon a bőr kiszáradását, ezáltal pedig a faggyútermelődés fokozódását idézi elő. Az erős UV-sugárzás hatására ráadásul a bőr felszíne megvastagodhat, elszarusodhat, amely megnehezíti a faggyú távozását a pórusokból - ennek eredménye újabb mitesszerek és gyulladt pattanások megjelenése lesz.