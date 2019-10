A pikkelysömör ezért rosszabbodhat télen

Sötétvörös, hámló, a bőrfelszínből kissé kiemelkedő, 1-2 centiméteres papulák, amelyek egységes folttá állhatnak össze az érintett területen - a betegek általában ezzel a tünettel szembesülnekpikkelysömöresetén. Mindennek hátterében olyan - gyulladással járó - immunológiai folyamatok állnak, amelyek miatt a bőr hámsejtjeinek egészséges életciklusa megváltozik, ezáltal fehér színű, hámló, pikkelyszerű képződmények keletkeznek a bőrfelszínen. A lehetséges tünetek a súlyosságukat tekintve széles spektrumban mozognak, ugyanakkor többnyire nem okoznak sem fájdalmat, sem viszketést, csupán esztétikai problémát jelentenek.

A betegség kialakulásának pontosa oka, okai egyelőre nem tisztázottak teljesen, mindenesetre az öröklött genetikai hajlam nagy valószínűséggel fontos szerepet játszik. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a pszoriázis okozta kellemetlenségek sem állandóak, az érintetteknek időről időre előforduló fellángolásokra kell számítaniuk. Ezeket a fellángolásokat számos tényező előidézheti, igen jellemző példa erre a stressz, de sérülések, horzsolások, bizonyos gyógyszerek, valamint az alkohol és a cigaretta is súlyosbíthatja a panaszokat.

Téli bűnösök

Szintén ronthatnak a helyzeten az időjárás változásai. Sokan tapasztalják például, hogy a késő őszi, téli időszakban erősebben jelentkeznek a tüneteik. Ennek oka, hogy kevesebb idő töltünk a napon. Az UV-fény ugyanis meggátolja a hámsejtek gyors növekedését, ezért a betegeknél gyakran eredményez pozitív változást a természetes napfény. A hidegebb hónapokban viszont egyrészt kevesebb időt töltünk a szabadban, másrészt vastag ruházattal óvjuk magunkat az alacsony hőmérséklettől, ezért a jótékony hatás nem tud érvényesülni. Mindezt ráadásul a szolárium sem képes pótolni, ezért célszerű inkább szakemberhez fordulni, aki speciálisan kialakított orvosi eszközökkel, úgynevezett fototerápia segítségével tud enyhíteni a panaszainkon.

Téli időszakban erősebben jelentkeznek a tünetek

Télen mind a kinti hideg és az esetleg szeles időjárás, mind a gyakran száraz beltéri levegő jelentősen hozzájárulhat a bőrszárazság kialakulásához, nem véletlen tehát, hogy általánosan előforduló probléma ez ebben az időszakban. Márpedig száraz bőr esetén a pszoriázis tünetei is felerősödhetnek. Ez ellen megfelelő hidratálással lehet védekezni, amelyben főként az e célra szolgáló kozmetikumokra támaszkodhatunk. Hasznos továbbá, ha kerüljük a hosszú és forró vizes fürdést, zuhanyzást, továbbá ha télen is kellő gondot fordítunk az ideális folyadékpótlásra. A száraz benti levegőn párologtató készülékekkel javíthatunk: az ideális páratartalom 40-60 százalék közé esik - ezt higrométerrel mérhetjük.

A tüsszögés következménye

Ha már tél és hideg, kétségtelenül szót érdemelnek a különböző vírusos megbetegedések is. A nátha és az influenza egyaránt ebben az időszakban éli szezonját, ami a pikkelysömör szempontjából azért fontos, mert bármi, ami hatással van az immunrendszerre, hatással lehet a pszoriázisra is. Ezen felül a pikkelysömör úgynevezett guttált formája összefüggésbe hozható a torokgyulladást okozó Streptococcus baktériumokkal. Előfordulhat például az is, hogy afertőzéselső jelét éppen a bőrpanaszok fellángolása jelenti.