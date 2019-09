Azt senki sem vitatja, hogy hajunkat és fejbőrünket több kórokozó képes úgy megbetegíteni, hogy az valamiféle látható, sőt érezhető tünettel járjon. Ha a korpás tünetnél maradunk, abból is kétféle létezik: a száraz és a zsíros korpa. Míg ez előbbi ellen hatnak a különféle gombaellenes samponok, utóbbi nem fog reagálni rá - ilyenkor merül fel egy más típusú, egészen pontosan a Corynebacterium (Propionibacterium) acnes baktérium által okozott korpa gyanúja. Megtévesztő azonban ez is így önmagában, hiszen afertőzésgyakran társul szeborreás panaszokhoz, és szimptómáit gyakran akár a tetvességgel is összekeverhetik a kevéssé hozzáértők. Pedig szó sincs erről.

A zsíros korpa fertőzés eredménye. Fotó: iStock

A zsíros korpa tünetei

Ilyenkor a hajból hulló, lemezszerű szemcséket nem látunk sem a vállunkon, nem a levegőben peregni, egy árulkodó jele van, hogy a viszkető fejbőr megvakarása után - nem túl gusztusos módon - a körmünk alatt sárgás, ragacsos felrakódásra leszünk figyelmesek. Ha a fejbőr is felülfertőződött, a bőr is pirosodik és erőteljesen viszket.

Ki az, aki hajlamosabb a fertőzésre?

A zsírosabb bőrtípussal rendelkezők, hiszen náluk adott a baktérium szaporodásához ideális közeg, a szőrtüszőkben felgyülemlő zsír. Emellett mindenki veszélyeztetett, aki nem megfelelő higiénés körülmények között dolgozó fodrászhoz jár (a fertőzött vendég után az eszközöket nem kezeli), és a vizes helyeken is nagyobb eséllyel fertőz a kórokozó, így uszodákban, strandokon, és gyógyfürdőkben.

Miért kell kezelni a zsíros korpát?

A baktérium a hajszálak tüszőiben telepszik meg, és ott kezd el szaporodni. A fertőzés először a faggyúmirigy kivezető nyílásánál jön létre, a baktériumok a mirigy által termelt faggyút bontják le, ennek köszönhető az, hogy a beteg fejbőrt örökké (még fejmosás után is) zsíros szagúnak érezzük.

A tüszők egy idő után aztán telítődnek a zsírral és a baktériumokkal, elzárják a tápanyagok felszívódásának lehetőségét a kapilláris erek felől a hajhagymáknál, és a hagymák szétmállanak már a fejbőrben, hajhullásra leszünk figyelmesek - később ennek eredménye a foltos hajritkulás lehet.

Kezelés

A hagyományos sampon sajnos hatástalan, első körben mindenképpen a zsíros korpa erős zsíroldó hatású oldószerekkel való leoldása a feladat, majd a célzott, antibakteriális hatású anyagokat tartalmazó lokális fejbőrkezelés (a baktériumok szaporodását gátolja) következik. Fontos megjegyezni, hogy már kaphatók kifejezetten erre a panaszra kifejlesztett, recept nélkül elérhető samponok is, leginkább a patikákban. A fertőzés - megfelelő és kitartó - kezelés esetén egy hónap alatt megszüntethető.

Amire figyelni kell