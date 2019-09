Sokak életét megkeseríti a zsíros haj, ami amellett, hogy nagyon zavaró és esztétikai gondot okoz, komoly lelki megterhelést is jelent. A hajkorona állapota, kinézete és fizikai állapota ugyanis sok mindent elárul rólunk és az egészségünkről: míg egy életerős, hibátlan frizura magabiztosságot ad, addig a zsíros, korpás, problémás tincsek, vagy éppen a hajhullás pont ellenkező hatást váltanak ki. Idegeskedésünkben pedig hajlamosak vagyunk újabb és újabb termékeket vásárolni, majd pedig ismét elkeseredni, ha nem jönnek azonnal a látható eredmények.

Mitől zsírosodik a hajunk?

Mielőtt bármiféle kezelést, kúrát elkezdenénk, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, miért is zsírosodik a hajunk, vagyis hogy mi húzódik meg a probléma mögött. A zsírosodásért egyértelműen a túlzott faggyútermelés a felelős, az azonban nem mindegy, mi idézi elő ezt a reakciót. Kiváltó okként az örökletes hajlam mellett a különböző gyógyszeres kezeléseket és mellékhatásokat érdemes megemlíteni, de egy esetleges hormonzavar, a túlzottan stresszes mindennapok, az egészségtelen táplálkozási szokások, a vitaminhiány, valamint a nem megfelelő hajápolás is állhatnak a haj zsírosodása mögött.

Milyen gyakran mossunk hajat? A hajmosás gyakoriságát illetően nem létezik mindenkire érvényes szabály: az egyéni adottságok, a fejbőr és a haj állapota, a haj hossza, a bőrtípus, az élet- és munkakörülmények, valamint az adott időpontban történő igénybevétel mind-mind befolyásolják, milyen időközönként tanácsos hajat mosni. Íme, néhány kiindulópont.

Ha a felsorolt okok miatt túl sok faggyú termelődik, a hajszálak elnehezednek, és a fejbőrhöz tapadnak, ami ettől olajos hatású és jellegzetes szagú lesz. Gyorsul a haj koszolódása is, mivel a por és a szennyeződések könnyebben megtapadnak a zsíros felületen. A bőr savköpenye is megváltozik: a túltermelődött faggyú eltömítheti a szőrtüszőket, ami akár gyulladásos folyamatot is elindíthat, amitől a fejbőr viszketni kezd.

Mindezek ismeretében korántsem mindegy, hogyan kezdünk hozzá a probléma megoldásához. A kezelés ugyanis akkor lesz a leghatékonyabb, ha a tünet helyett a kiváltó okot kezeljük. Ehhez érdemes lehet akár szakértői segítséget is kérni, fodrász, hajgyógyász, háziorvos, vagy bőrgyógyász személyében.

Hogyan ápoljuk a zsíros hajat?

Szakértők szerint a jó állapotban lévő, problémamentes hajat elegendő lenne hetente egyszer-kétszer mosni, és ez a zsírosodásra hajlamos hajra is igaz. A rajta lévő faggyú feladata ugyanis az, hogy megvédje a hajat a külső, károsító hatásoktól, így ha túl gyakran mossuk, eltávolítjuk róla ezt a védőréteget. A szervezet úgy reagál erre, hogy még fokozottabban kezd faggyút termelni, ami pedig még gyorsabb zsírosodást idézhet elő.

Mivel a cél a faggyútermelés csökkentése, fontos, hogy kifejezetten erre a célra készített, nagyon enyhe sampont válasszunk, amely amellett, hogy nem irritálja, megóvja a haj és a fejbőr biológiai egyensúlyát. Már a vásárláskor érdemes odafigyelni: a hagyományos szerek összetevői között ugyanis jellemzően ott vannak a tenzidek, amik igen erős zsíroldók, amelyek leoldják a fejbőr és a haj természetes, enyhén zsíros védekezőrétegét. Ezeket az SLS (sodium lauryl sulfate) és SLES (sodium laureth sulfate) szavak jelölik. Ezen készítményeket, valamint a proteineket vagy lipidpótló anyagokat tartalmazó termékeket érdemes elkerülni!

Hogyan mossuk meg a zsíros hajat?

A lemosáshoz ne használjunk forró vizet, mert az még több faggyút termel! Ne dörzsöljük bele a fejbőrbe a kímélő sampont, csak lágyan masszírozzuk át a hajat! Mindig jól mossuk ki a sampont a hajszálak közül! Ha megoldható, hajszárítás helyett hagyjuk a szabad levegőn megszáradni a hajunkat! A kúra idejére csökkentsük vagy függesszük fel a különböző hajformázó és ápoló szerek, habok és lakkok használatát!

A samponon kívül min változtassunk?

Komoly hajgyógyászati elváltozások esetén, vagy ha megváltoztatott hajmosási szokások nem jártak sikerrel, belsőleg kell tenni a gyógyulásért. Ez jelenti akár a stressz oldását és elkerülését, vagy akár a táplálkozás megváltoztatását is. A megfelelő, ásványi anyagokban gazdag étrend ugyanis nem csak a bőr, de a haj állapotát is befolyásolja. A vitaminpótlásra érdemes nagy hangsúlyt fektetni, ebben fokozott gyümölcs- és zöldségfogyasztással is segíthetjük a szervezetünket, emellett kerülni kell a fűszeres és zsíros ételeket. Mivel a vashiány is okozhat zsírosodást, ajánlott egy alapos laborvizsgálatot is kérni háziorvosunktól.

Mivel a hormonális fogamzásgátlók, és egyéb gyógyszerek mellékhatásaként is megjelenhet a zsíros haj, ha a probléma nem oldódik meg, érdemes lehet időpontot egyeztetni az azt felíró szakorvossal, esetleg egy bőrgyógyásszal. Bárhogy is döntünk, fontos, hogy türelmesek legyünk és elegendő időt hagyjunk a kezelésre, egyik napról a másikra ugyanis nem fog megoldódni a haj zsírosodásának problémája.