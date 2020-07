A fekete málna így enyhíti a gyulladásokat

Bár a bogyós gyümölcsök termesztése Magyarországon is évről évre visszaszorulóban van, a málna ezek közül az egyik legnépszerűbb és legtöbbet fogyasztott termék. Itthon talán kevésbé ismert, de legalább olyan vitamindús változata a fekete málna, amely a medicalxpressen is közzétett legújabb kutatások szerint a bőrünk egészségéhez is hozzárárulhat.

A legegészségesebb bogyós gyümölcsök Nem kell táplálkozási szakértőnek lennünk, hogy tudjuk: a bogyós gyümölcsök nagyon jót tesznek nekünk, hiszen tele vannak értékes tápanyagokkal, vitaminokkal és antioxidánsokkal. Vannak köztük, amelyek még a többinél is egészségesebbek. Kattintson a részletekért!

Csökkenti a gyulladás mértékét

Egereken végzett kísérletek segítségével megállapították, hogy a fekete málna fogyasztása csökkentheti az irritatív kontakt bőrgyulladás mértékét és tüneteit. Ez a gyulladás akkor alakul ki, ha az érintettek bőrével közvetlenül érintkezik valamilyen irritáló anyag, ami bőrpírt, viszketést vált ki az adott területen. Kiválthatják például helyileg alkalmazott gyógyszerek (például kenőcsök), nyakláncok vagy más ékszerek fémei, de vannak, akiknél bizonyos kozmetikumok vagy nővények okoznak irritációt. Súlyosabb esetben szteroidos gyulladáscsökkentővel enyhítik a panaszokat, meglepő módon azonban egy egyszerű gyümölcs fogyasztása is segíthet- mondta Steve Oghumu, a cikk vezető szerzője és az Ohio Állami Egyetem kutatója.

A fekete málna a bőrben kialakult gyulladásokat is csökkentheti. Fotó: Getty Images

A kutatók a vizsgált egerek egy csoportjának fekete málnában dús étrendet állított össze, míg a kontrollcsoport az addig megszokott ételeket fogyasztotta. Három hétten az új étrendre állást követően az állatok egyik fülét olyan anyaggal kenték be, amely irritációt váltott ki náluk. Ezután a málnában dús, illetve a hagyományos étrenden tartott állatok esetében is megvizsgálták a tüneteket, és megállapították, hogy az előbbi csoportban a duzzanat kisebb volt és gyorsabban le is lohadt.

Úgy tűnik, hogy a növényben lévő anyagok befolyásolják az úgynevezett dendritikus sejtek működését. Ezek a sejtek azimmunrendszerhírvivőjeként működnek és azt jelzik, mikor van szükség védelmi okokból gyulladást előidézni. Vagyis tulajdonképpen a fekete málnában lévő anyagok meggátolják, hogy a szervezett túlzott immunválaszt adjon bizonyos allergénekre.

Oghumu és kollégái már évek óta tanulmányozzák a fekete málna gyulladáscsökekntő hatásait. Korábban megállapították azt is, hogy bizonyos daganattípusok esetén a növény szintén csökkentheti bizonyos gyulladások mértékét. A pontos hatásmechasnizmust azonban továbbra sem ismerik, ami miatt újabb kutatásokat terveznek a témában.