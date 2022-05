Kíváncsi voltam, mit tud egy matractisztító gép, mert eddig még nem találkoztam ilyesmivel. Kezdeti hozzáállásom szkeptikusnak nevezhető, hiszen általában nem rajongok egy újabb háztartási kisgépért a lakásomban. Feleslegesnek tartom az elektromos kenyér szeletelőket, a tojásfőző gépeket, a konyhamalacot, a gombnyomásra felpattanó szemetesvödör tetejét, és még sorolhatnám. A matractisztító kisgép azonban kicsit más. Egyrészt nem csak kényelmi funkciókat szolgál, bár nagyon könnyű vele matracokat takarítani, hanem egészségi szempontból is nagyon hasznos.

Porból esznek, porrá lesznek

A házi poratkákról és allergénekről beszélek, amelyek az allergia és a légzési nehézségek egyik fő kiváltó okai. Mint az köztudott, a kis élőlények előszeretettel tanyáznak a paplanban, a párnában, a matracban. Csak amíg az ember rendszeresen tisztítja az ágyneműt, a matracra kevesebb vagy nulla figyelem jut. Pedig egy átlagos matracban több mint két millió poratka is éldegélhet, illetve a kárpitok mélyebb rétegeiben idővel több gramm finom por is lerakódhat. Ez a sok por aztán a mindennapos használat során felverődik, és újra bekerül a lakásunk levegőjébe, számos egészségügyi problémát okozva.

Az ellenség - vagyis a házi poratka - nagyfelbontású fotón egy matrac mélyén. Fotó: Getty Images

Fontos tudni, hogy a nem a házi por vagy poratka okozza leggyakrabban a légúti allergiát, hanem a poratka ürüléke. Az atkák az ember elhalt, lehullt hámsejtjeivel táplálkoznak, amit megemésztenek, majd széklet formájában kiürítenek. Talán jobb bele se gondolni, mennyi ürüléket termelhetnek a poratka-kolóniák a matracunkban, ennek ellenére vagy éppen ezért mondok néhány sokkoló adatot. Tudták, hogy egy kétéves párna súlyának 10 százalékát a már elhullott atkák és ürülékük teszi ki? Hogy 1 gramm porban akár 200 házipor-atka is élhet? Hogy naponta az emberről kb. 1,5 gramm hám válik le, mely egymillió atka számára elegendő táplálék egy napra?

Kiütéses győzelem a lakásomban

És most térjünk rá a csodagépre, a Hoover Ultra Vortexre! Nekem rögtön a beüzemelés után jött az első döbbenet. Öt perces matractisztítás után azt tapasztaltam, hogy brutális mennyiségű poratkát és ürülékeit szívott fel a tesztelésre kapott kisgép. Az általam többé-kevésbé tisztának hitt matracomból a tartály majdnem félig megtelt csomós porral, finomszennyeződés-kolóniákkal, tömbszerűen összeálló atkahulla-hegyekkel, illetve laskagomba-telepre emlékeztető alakzatokkal. Mutatom is!

Öt perces matractisztítás után félig tele a portartály. Fotó: Házipatika

A készülék különlegessége, hogy UV-C-sugárzással pusztítja az atkákat, baktériumokat és más káros organizmusokat. Mindezt úgy éri el, hogy a turbókefés forgó-ütő egység fizikailag kiüti a mélyebben beágyazódott atkákat a matracból, majd az UV-sugárzás megsüti őket a levegőben. Azaz nemcsak felszívja, hanem ki is veri a poratkát és társaikat a porszívózott felületből. Az eredmény látványos: hullahegyek az átlátszó portartályban. Könnyen belátható, hogy erre a nagy ívű tömeggyilkosságra, akarom mondani hatékony matractisztításra egy hagyományos porszívó nem képes.

Vegyszermentes takarítás

A gép viszonylag könnyű (2,3 kilogramm), kézre esik, és hosszú kábellel rendelkezik, így igazán kényelmes a használata. Tetszett, hogy a csúcsminőségű tisztítási eredményt teljes mértékben száraz technológiával éri el, vegyszer- és kemikáliamentesen. Ráadásul a gép a szokásos módon futurisztikusan ergonomikus, legalábbis nekem bejött, hogy kicsit Boba Fett űrhajójára hasonlít a Star Warsból.

Könnyű használat, ergonomikus dizájn jellemzi a matractisztítót. Fotó: Házipatika

A gép három üzemmódot kínál a tökéletes tisztaságért: porszívózás, roll & beat (turbókefe kiütés), UV lámpa. Célszerű mindhárom funkciót egyszerre használni, mert így eltávolítja a baktériumok, allergének és poratkák 99 százalékát is, legalábbis én így tettem. Tapasztalatom szerint a kisgép megfelelő minden textilfelületre, kanapék, huzatok, párnák tisztítására. Még az ágytakaróinkból is eszméletlen mennyiségű anyagot szedett ki. Illetve bizonyára jó kisállatok szőrének felszívásához is, bár ezt nem tudom, mert kisállatok helyett kisgyermekekkel élünk együtt, és a használati utasítás szerint tilos rajtuk kipróbálni a gépet.



Mivel a kisgép nagyon hatékonyan szívja a port, gyorsan megtelik a porgyűjtő tartály. Ezért külön értékelendő (vagy inkább alapelvárás, amit a gép teljesít is), hogy a tartály ürítése igen könnyű. Egyszerűen kipattintható a tokjából, és könnyen eltávolítható, kiüríthető a porral való érintkezés nélkül is.



Tulajdonképpen a gép ára is elfogadható: egy komolyabb takarítógép bérlése naponta nagyjából annyi, mint ez a gép összesen, azaz 30-40 ezer forint. Összefoglalva azt tudnám mondani, hogy a turbófejes matractisztító a várakozásokon felül teljesített számomra. Nem gondoltam volna, hogy miután a lakásomban végigmegyek az összes vonatkozó felületen – öt matrac, két kanapé, hat takaró, tíz párna – másnap kevesebbet tüsszögnek a gyermekeim, és mi magunk is. Pedig nem is vagyunk allergiásak.

Szponzorált tartalom. A teszteléshez a készüléket a Candy Hoover Group biztosította.