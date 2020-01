"40-es vagyok, és feszes akarok lenni"

A Merz Spezial egy nagyjából velem egyidős német márka, melynek magas minőségű bőr-, haj- és körömápoló termékeiről már korábban hallottam, ezért esett rá a választásom. A szlogenjük szerint náluk a szépség találkozik a tudománnyal, ami ígéretesen hangzik, ezért amikor kezembe került a kollagénes, valamint a hialuronsavas habkrémjük, kellő bizakodással futottam neki a kipróbálásuknak. Szépen, egymás után, hogy biztos legyek benne, hogy melyik hatásos vagy éppen melyik nem az.

Hialronsavas habkrém a hidratáltságért

Mivel elsősorban a bőröm hidratáltságán szerettem volna javítani, ezért először - a reggeli zuhanyzás után - a Merz Spezial hialuronsavas habkrémével kentem be az arcom. Az első benyomásom a habkrém utáni váratlan rajongásom volt: kiderült, hogy ebben a formában szinte azonnal felszívja a bőröm. Végre nem kellett a számomra sokszor kellemetlen, ragacsos érzéssel megküzdenem, ráadásul így azonnal tudtam sminkelni. Ha a jövőben is lesz választásom, biztos, hogy a habkrémeket fogom előtérbe helyezni a sima krémekkel szemben.

A hialuronsavból, aloe vera juiceból, valamint, többek között tengeri glükózaminból és moszatokból álló keverék ráadásul már az első használat után észrevehetően elkezdte kifejteni a hatását. Érzésre mindenképpen, de még látványra is. Nem mondom, hogy egy csapásra olyan lett a bőröm, mint a babák popsija, de határozottan puhább és élettel telibb lett, ráadásul ez az érzés egész nap megmaradt. Hozzáteszem, ez nálam közel sem magától értetődő, mivel a vízhiányos bőröm kifejezetten hajlamos rá, hogy itt-ott száraz foltokat produkáljon, ami nem csak rosszul mutat, de kellemetlen érzés is.

Kollagén és hialuronsav: valóban verhetetlen páros? Fotó: Házipatika.com

Három hét használat után a bőröm állapota napról napra javult; azóta gyakorlatilag el is felejtettem ezeket a száraz területeket. Sőt, a bőröm még abban az időszakban is sokkal kipihentebbnek tűnt, amikor nem túl sok időm jutott arra a bizonyos semmivel sem pótolható, "szépítő alvásra" sem. Mivel úgy éreztem, hogy az alap már meg van, eljött az ideje, hogy kipróbáljam a kollagénes habkrémet is, hogy a ráncaimat még jobban kezelésbe vegyem.

Kollagénnel a feszességért

A Merz Spezial kollagén habkréméről tudni kell, hogy C-vitaminos is, és a már jól ismert formulája miatt pont ugyanolyan könnyedén issza be a bőr, mint a hialuronsavas változatot. A másik termékhez hasonlóan a hatás itt is gyorsan érezhető volt: valóban rugalmasabbnak éreztem. Ez a rugalmasság és feszesség napról napra nőtt, amit például abból is észrevettem, hogy a szemem környékén lévő ráncokban egyre kevésbé gyűlt össze a nap során az alapozó, illetve a szemhéjfesték.

Szintén pozitív visszajelzés volt, amikor még az a kolléganőm is megállapította, hogy sokkal kisimultabb vagyok, mint korábban, akire ez nagyon nem jellemző. Ezt a krémet önmagában viszont már csak két hétig használtam, mert arra jutottam, hogy a kettőt felváltva fogom: a hialuronsavast reggel, a kollagénest pedig este. Nem árt tudni azt sem, hogy egy 50 ml-es kiszerelés nagyjából 60 alkalomra elegendő, a két krém együtt tehát körülbelül négy hónapig használható. Mivel nekem határozottan bevált, biztos vagyok benne, hogy használni is fogom. Kollagén és hialuronsav: valóban verhetetlen páros vagytok!