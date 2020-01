Spirulina: miért érdemes szedni?

A spirulinában található vegyületek jótékonyan hatnak az immunrendszerünkre, és segítenek megelőzni a leggyakoribb fertőző betegségeket - ezért különösen a téli időszakban érdemes spirulinát szedni. Azoknak is érdemes beiktatniuk a napi étrendjükbe, akiknek az immunrendszere valami miatt sérült, nem tud megfelelően működni (például legyengültek egy hosszú betegség után vagy műtét után lábadoznak).

A szemünk egészségéhez a legtöbbször az A-vitamint társítjuk, és a hagyományos megközelítés szerint nagy mennyiségű sárgarépa fogyasztásával megóvhatjuk a látásunkat. A spirulinában azonban legalább annyi A-vitamin található, mint a sárgarépába. A spirulinában található zeaxanthin emellett a makuladegenerációtól is védi a szemünket.

A spirulinát a különböző krónikus betegségekben szenvedőknek is érdemes szedni, például azoknak, akik cukorbetegek, csontritkulásuk vagy ízületi gyulladásuk van, esetleg magas a vérnyomásuk. Ezeknél a betegségeknél ugyanis gyakori a szervezet krónikus gyulladása, mely hosszú távon jelentősen károsíthatja a sejtjeinket. A spirulina a gyulladást csökkentő hatásairól is ismert.

A spirulina rendszeres fogyasztása hozzájárul az egészség fenntartásához

A spirulina jótékonyan hat az emésztésünkre is, a benne található rostok helyreállítják a bélműködést, emellett a bélben található, kedvező hatású baktériumok szaporodását is elősegítik. Ezek a baktériumok nemcsak az egészséges emésztéshez járulnak hozzá, de többek között az immunrendszerünk működését, sőt a hangulatunkat is befolyásolják. A rostok emellett segíthetnek bizonyos, elsősorban a bélrendszert érintő daganatos betegségek elleni küzdelemben is.

A klorofill, a növények zöld színét adó anyag segíthet abban, hogy a szervezetünkből eltávolítsuk a méreganyagokat, például a káros hatású nehézfémeket. Egyes szakemberek szerint a radioaktív izotópok ellen is hatékonyan veszi fel a küzdelmet a spirulina.

A NASA szakemberei szerint a spirulina az egyik olyan élelmiszer, melyet az űrhajósoknak is érdemes rendszeresen fogyasztani, mert segít megakadályozni például olyan betegségeket, mint a vashiányos vérszegénység. A vas elengedhetetlen az oxigént szállító vörösvérsejtek előállításához.

A spirulinát magunkhoz vehetjük étrend-kiegészítő kapszula vagy tabletta formájában, de porként keverhetjük joghurtba vagy turmixba is. Mielőtt spirulinát kezdenénk szedni, kérjük ki a kezelőorvosunk véleményét is, különösen akkor, ha folyamatosan kell szednünk valamilyen gyógyszert.