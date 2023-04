„Akárhányszor társaságba megyek, mindig meglepek valakit a korommal” – kezdte a TikTok-oldalára feltöltött videójában Robert Eddison, akit valódi koránál rendszeresen néznek 20-30 évvel fiatalabbnak. Az egyébként 90 éves brit férfi egy ideje nagy sztár a TikTokon, ahol időről időre megosztja követőivel, minek köszönheti fiatalos külsejét és mozgékonyságát.

Legfrissebb felvételét például azzal a kijelentéssel indította, hogy: „Fogadjunk, hogy 90 évesen hajlékonyabb vagyok, mint te”, aztán bemutatott néhány gyakorlatot azok közül, amiket rendszeresen végez. „Ma már minden reggelemet tornával kezdem, de nem volt ez mindig így” – vallja be, majd hozzáteszi, évekkel ezelőtt még elviselhetetlen hátfájdalmakkal küzdött.

„Felkerestem egy orvost, akivel ezután hónapokig dolgoztunk együtt; többek között ezeket a gyakorlatokat is tőle tanultam” – mondta. A rendszeres reggeli torna mellett Robert különös figyelmet fordít az arcápolási rutinjára is. Mint mondja, elsősorban a fiatalos arcának köszönheti, hogy sokkal fiatalabbnak tűnik a valódi koránál. „Minden nap felteszek nappali és éjszakai krémet is, valamint használok ránctalanítót a szemem alatti finom bőrre” – mondja.

Robert fontosnak tartja, hogy sosem cigarettázik, és nem is iszik. Ráadásul igazi jógaőrült, méghozzá évtizedek óta. „Különböző tanulmányokat olvastam arról, milyen fiatalító hatásai vannak a jógának. Ami azt illeti, ezeket én is alá tudom támasztani” – mondta, szavait pedig a Daily Mail által megkérdezett szakember is megerősítettek.

Dr. Vonda Wright a lapnak elmondta, azok, akik nem mozognak rendszeresen és aktívan, az öregedési folyamat során az izomtömegüknek közel 15 százalékát elveszítik. „Aki hetente végez legalább 4-5-ször erősíti gyakorlatokat, lassíthatja ezt a folyamatot” – tette hozzá.

