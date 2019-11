Koriander: érdemes naponta fogyasztani

A koriandernövénynek minden része ehető, a leggyakrabban őrölt formában találkozhatunk vele, de a friss levelével (akárcsak a petrezselyemmel) díszíthetjük, ízesíthetjük az ételeinket. Számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, például A-, C- és K-vitamint, folsavat, káliumot, vasat, magnéziumot és kalciumot. Miért érdemes rendszeresen fogyasztani?

A koriander minden része igazi kincs. Fotó: iStock

A koriandernek erős méregtelenítő hatása van, emellett antioxidáns tartalmának köszönhetően védi a sejteket. Fogyasztásával hozzájárulhatunk a káros vegyületek, illetve a nehézfémek elleni küzdelemhez, valamint ahhoz, hogy ezek a vegyületek minél gyorsabban távozzanak a szervezetünkből. A méregtelenítő hatásának köszönhetően javítja a máj, a vesék, a tüdő és a bőr állapotát is, és csökkenti bizonyos daganatos betegségek, a máj- és vesekárosodás esélyét is.

A benne található ásványi anyagoknak és nyomelemeknek köszönhetően jó hatással van a kardiovaszkuláris rendszerre. Szabályozza a szívverést, csökkenti a magas koleszterinszintet és a vérnyomásra is jótékonyan hat. Ezeknek a tulajdonságainak (illetve antioxidáns hatásainak) köszönhetően védi a vérereket a károsodásoktól, így csökkenthető olyan betegségek kockázata, mint az érszűkület, a stroke, vagy a szívroham.

A koriander izomlazító és nyugtató tulajdonságokkal bír, ennek köszönhetően "lecsendesíti" az idegrendszert, küzd a krónikus stressz káros hatásai ellen, valamint a szorongásos zavarok rizikóját is csökkenti. Rendszeres fogyasztásával azalvásminősége is javulhat: ha kevesebbszer riadunk fel éjjel, akkor úgy is kipihentebben ébredünk, ha nem alszunk túl sokat. A korianderben található B-vitaminok is idegnyugtató hatással bírnak - frissítő, nyugtató és méregtelenítő turmixhoz keverjünk össze uborkát, angolzellert és koriandert!

A koriander levele az emésztésre is jótékonyan hat, mert enyhíti a hányingert és a rosszullétet, emellett pedig stimulálja az emésztőrendszert, így az több olyan enzimet állít elő, melyek az ételek lebontásához nélkülözhetetlenek. Az emésztés javításával a gázképződést is csökkenti, és a rendszeres fogyasztásával megakadályozhatjuk a puffadást.

A korianderben található vegyületek a hisztamintermelődésre is hatással vannak, ezért ez a fűszernövény nagyszerű kiegészítője lehet az allergiaellenes terápiáknak, főleg akkor, ha valaki szénanáthás. A koriander, illetve annak illóolaja az allergiás bőrtüneteket, kiütések megjelenésének rizikóját is csökkenti, és a rovarcsípések okozta kellemetlenségek ellen is bevethető.