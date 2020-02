Így előzzük meg a téli fülfájást

A legjobb természetes gyógymódok fülfájásra

A fülfájás rendkívül kellemetlen lehet, és bár a kisgyermekeknél a leggyakoribb, előfordulhat, hogy a felnőtteket is érinti. A legtöbb esetben más betegség, például felső légútifertőzésis kíséri, így ezt is érdemes kezelni. Mit tehetünk a fülfájás ellen otthon? Kattintson!